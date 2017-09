Szabó Győzőnek "saját gyapja sem állhat útjába"

A darab készítői most a kulisszák mögé engedtek be minket, megleshettük, milyen, amikor először találkoznak a szereplők a jelmezeikkel.Többek mellett Ábel Anita, Radics Gigi, Varga Viktor, Hajdu Steve, Zsédenyi Adrienn, Falusi Mariann és Szabó Győző álltak a fényképezőgép elé a minap, hogy az idén karácsony és újév között színpadra kerülő Álomutazó című szuperprodukcióra készülve először próbálják fel mesés jelmezeiket."A művészeink most találkoztak először a jelmezeikkel, melyek persze még sokat szépülnek, de már most látható, hogy Bujdosó Nóra jelmeztervező munkái nagyon jól megjelenítették a különböző karaktereket" - meséli Illés Gabriella, a darab producere.Ábel Anita és Falusi Mariann a töténet szerint álomkészítők lesznek, előbbi a vicces álmok készítője míg Mariann a szép álmok felelőse lesz a darabban.Radics Gigi és Varga Viktor, akik az Álomutazó címadó dalát is éneklik, "reklámarcként" szerepelnek a darabban, az agyturbósítót adják el, ami lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag alvás nélkül élhessenek az emberek, ami által hatékonyabb lesz az élet.Hajdu Steve, egy "mesterséges intelligencia", mindent jobban tud mindenkinél, állandó segítőkészsége mindenkinek az agyára megy, Zséda pedig a főhős, Tomi édesanyaja, egy menő anyuka, aki űrhajósként épp egy Mars expedíción vesz részt.Szabó Győző, aki A Játékkészítőben a főhős Malacot játszotta, most ismét egy állat bőrébe bújik. Ő lesz a Bárány, Tomi legjobb barátja és legfőbb segítője. Kissé álomszuszék, de ha akcióra kerül a sor, még a saját gyapja sem állhat az útjába.