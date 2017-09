Széll Tamás séfet Európai Polgár Díjjal tüntették ki

Forrás: MTI-Sztárklikk

Lévai Anikó, a Magyar Konyha magazin szerkesztőbizottságának elnöke laudációjában Széll Tamást Magyarország első számú séfjének nevezte, hozzátéve: ő az első Magyarországon, aki a szakácsok közül sztár lett.Széll Tamás jól is viseli ezt a sztárságot. Bár határozott, néha öntörvényű személyiség, egy kedves mosolya mindig akad - jegyezte meg Orbán Viktor miniszterelnök felesége."Ma már sok jó séfünk van Magyarországon, de a jók közül is a legjobb Széll Tamás" - méltatta a séfet Lévai Anikó, hozzátéve, titka talán a természetesség, és hogy nem misztifikálja túl egyébként hallatlan tudását és kreativitását.Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke felidézte, hogy Széll Tamás 14 évesen jelent meg a Kempinski konyháján, ahová csak a legnagyobb tehetségek jutottak be.Mint hangsúlyozta, Széll Tamás mára alkotó, meghatározó részese annak, amit magyar gasztroforradalomnak neveznek, a magyar gasztroforradalom lényege pedig az, hogy visszahozzák az étkezés kultúráját, legyen a magyar konyha ismét a magyar kultúra része.Hamvas Zoltán emlékeztetett arra, hogy az első magyar Michelin-csillagra 15 évet kellett várni, a második Michelin-csillag elnyerésében pedig már Széll Tamásnak is komoly szerepe volt.Ő azonban arra is képes volt, hogy a világ legrangosabb szakácsversenyén, a Bocuse d'Oron első nekifutásra döntős legyen, majd legutóbb Európa-bajnok és a világdöntő negyedik helyezettje, különdíjasa lett - idézte fel Hamvas Zoltán.Az Európai Polgár Díjat a felterjesztő, Schöpflin György EP-képviselő adta át Széll Tamásnak, miután hangsúlyozta, a díjazott is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar konyha ma már ott van a világ gasztronómiai térképén.Széll Tamás a díj átvétele után elmondta, egyszer sem jutott eszébe, hogy azt, amit csinál, az elismerésért csinálná.A séfekben ugyanakkor lakozik egy egészséges becsvágy, így a visszacsatolás mindig fontos számukra - mondott köszönetet a díjért.Az Európai Parlament által 2008-ban alapított elismerést olyan kivételes teljesítményt nyújtó embereknek és szervezeteknek ítélik oda, akik hozzájárultak a közös megértés, a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció előmozdításához, vagy az unió értékeinek képviseletére hivatott programokat alakítottak ki.A díjra EP-képviselők jelölhetnek magánszemélyeket és szervezeteket. A jelöléseket ugyancsak képviselőkből álló nemzeti zsűrik rangsorolják, majd az EP elnöke vezetésével ülésező brüsszeli zsűri dönt a díjazottakról.A díjazottak a saját országukban rendezett ünnepségen kitüntetésben részesülnek, valamint meghívást kapnak az októberben Brüsszelben rendezendő díjátadóra is.