Természeti katasztrófa: tovább fehéredik a Nagy-korallzátony

Pápai Joci képviseli hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon

Pápai Joci és az Origo című dal nyerte A Dal 2017 című showműsort szombaton Budapesten.

A Duna és a Duna World csatornán élőben sugárzott döntőben a nyolc finalista mezőnyét a szakmai zsűri pontozással négyre szűkítette. Pápai Joci előadásában az Origo, Zävodi + Berkes Olivértől a #háttérzaj, Kanizsa Ginától a Fall Like Rain és Radics Gigitől a See It Through közül a tévénézők választották ki a nyertest.A nézőktől Pápai Joci és az...