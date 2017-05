Tízmilliót kínáltak a negyvenéves Škoda autójukért

Forrás: szoljon.hu

Bólogatós kutya nincs a kalaptartóján, csupán egyetlen "idegen test" a hamisítatlan kocsiban, az a bécsi Mariahilfer Straße-ról a '80-as években behozott autórádió és annak kétszekrényes hangszórója.A szokásos AC-pumpás szívatással beindított mlada boleslávi farmotoros eleinte egyhangúan bőg, ám rövid időn belül alább lassul az ütemes brummogása, és úgy ketyeg, mint a svájci Doxa."Ha van türelme, meg is számolhatja, mennyit üt egy perc alatt" - hallgattatja meg legelébb a rozsda-, karcolás- és horpadásmentes "kicsi kocsi" egyik értékes jellegzetességét László.Aztán egyre-másra kerülnek elő a csehszlovák gyártmányú - a járgány túlélte gyártó országa kettészakadását is - kicsikéből a több mint négy évtizede meghagyott eredeti, a vásárláskor hozzáadott értékek: karosszériafesték a saját dobozában, izzókészlet, egyéb tartozékok, pótalkatrészek, illetve a legfontosabbak, a ©koda szervizkönyve és papírjai.Nekünk ez a ©koda azóta is az az autó, amellyel mi mindenhová járunk - mutatja a szépséget László felesége, ami után nyomban adódik is a kérdés: "De hogyan kímélték meg, hogyan maradhatott eredeti állapotában az elmúlt 40 év alatt?"."Ismerni kell a kor autóvásárlási szokását" - veszi át a szót Ágnes férje. "Én a szüleim mellett már saját kereső voltam a '70-es évek közepétől, s fiatalemberként lehetőségem adódott, hogy egy szocialista gyártmányú kocsira előlegként befizessek, hiszen nem volt más az állami kínálatban. Az akkor slágernek számító Zsigulira, Wartburgra és Trabantra előfinanszírozva is öt évet kellett várni. És akkor megláttam egy hirdetést: "Akar Ön 5 liter benzinnel kocsikázni?".""A képen meg ott virított a ©koda 100-as, ráadásul az ígéretek szerint fél éven belül átvehető. No, több sem kellett, besiettem a kőteleki takarékszövetkezetbe, és 1975. október 29-én 36 ezer forint előleggel befizettem egy 74 ezer 870 forint értékű S100-asra. Három színt kellett megadnom, amiből majd valamelyik lesz az új autóm színe. Én a piros, a fehér és a zöld színeket választottam.A 20. születésnapom után 4 nappal, 1976. február 17-én pedig ott álltam Budapesten, a Merkur II. számú telephelyén, és a kötelező papírmunkák és kifizetések után átvehettem a világoskék színű autómat. Azt mondták ugyanis, hogy ma ilyen színben tudnak csak kiszolgálni, "Jó lesz?". Abban a korban nem volt hasznos ellenkezni, így mi mást is mondhattam volna, "Jó!", aztán már vihettem is a kocsit."Úgy vigyáztam rá, mint egy kisgyermekre. Ágnessel '77-ben házasodtunk össze, azóta vele együtt gondozzuk, ápoljuk, simogatjuk. Esőben, hóban, sárban fedél alatt hagytuk, és csak hosszabb utakra vettük elő" - mesél László