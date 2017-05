Törőcsik Mari kórházi ágyában vette át életműdíját

Caramel brutális videóklippel jelentkezett - videó

A zeniten túl címmel egyedülállóan új videoklipet tett közzé Caramel. A kisfilmhez használt technika világviszonylatban is ritka, a néző a virtuális valóság helyszíneit 360 fokban tetszés szerint körbejárhatja.

"A klip koncepciója tőlem származik, elég vizuális típus vagyok és a technikai újdonságok is nagyon érdekelnek. A virtuális valóságot ábrázoló 360 fokos technikát évek óta figyelem, a klip megvalósítása kapcsán rögtön ez ugrott be. Bogdán Balázs Balu már több klipemet elkészítette korábban, az Elzárt övezet című dalhoz is ő csinált izgalmas vizuális megfejtést" -...