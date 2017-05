Hatalmas meglepetés érte azokat a rajongókat, akik május 14-én elmentek Paul Rodgers Free Spirit című turnéjának oxfordi állomására. A koncerten ugyanis két legendás rockénekes is megjelent vendégként: Robert Plant a Led Zeppelinből és Brian Johnson az AC/DC-ből. Plant és Johson csatalkozott Rodgershez egy szám erejéig: közösen adták elő Barrett Strong Money (That's What I Want) című számát - írja a Loudwire.Brian Johnson megjelenése a koncerten azért is óriási dolog, mert több mint egy éve azt mondták neki az orvosok, hogy, ha nem hagy fel a koncertezéssel, teljesen megsüketülhet.