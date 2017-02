Forrás: Sztárklikk/MTI

A szerelmesek napjához kapcsolódva nemcsak február 14-én - Bálint- vagy Valentin-napon - hanem már a megelőző három nap folyamán is várja a városligeti intézmény a párokat, akik "jogosultságukat" úgy igazolhatják, hogy belépéskor csókot váltanak egymással - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.Február 14-én ünnepli továbbá negyedik születésnapját Asha, a Budapesten született elefántborjú is, akit a kert dolgozói 12 órakor egy születésnapi tortával köszöntenek fel. Az "ünnepségre" a közönséget is várják.