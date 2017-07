Verebes: első feleségem egy prosti volt

Steiner Kristóf után Herczegi vacsora várja az érdeklődőket

Izgalmas programsorozatot indított a Belgrád rakpart egyik legszebb panorámájával rendelkező étterme. Kéthetente hétfőn este ismert emberek készítik el és prezentálják legkedvesebb ételeiket a vendégek számára.

A Sztárok kedvence sorozat első vendége Steiner Kristóf volt, aki vegán lakomával kápráztatta el a Why Not Bistro vendégeit. A kellemes estéről egy hangulatos videó is készült. Másodikként az X-Faktor fiatal tehetséges énekese, Csordás Ákos főzött finomságokat, majd a Budapest Pride tiszteletére a Giselle készítette szivárvány menüt kóstolhatták m...