Warren Beatty és Faye Dunaway adja át a legjobb film Oscarját

A két Oscar-díjas színészt a The Hollywood Reporter értesülése szerint azért kérték fel erre, mert 1967-ben készült klasszikus filmjük éppen idén ünnepli 50. évfordulóját.A lap forrásai szerint az Oscar-gála két producere, Michael De Luca és Jennifer Todd személyesen kereste meg a kéréssel Beattyt és Dunawayt, hogy ők adják át az este legrangosabb elismerését.A 79 éves Beatty és a 76 éves Dunaway aktív színészek. Dunawaynak három filmje vár bemutatásra az imdb.com adatbázis szerint, Beatty pedig éppen tavaly jelent meg 15 év után először a filmvásznon a Rules Don't Apply című, 1968-ban Hollywoodban játszódó romantikus drámában, amelynek társ-forgatókönyvírója, producere és rendezője is volt.A legjobb film Oscarja Hollywood legnagyobb becsben tartott elismerése, ezért az amerikai filmakadémia a ceremóniához is a legtekintélyesebb sztárokat keresi. Beatty már kétszer jelentette be a győztest: 1975-ben, amikor A keresztapa II. nyerte el a szobrot, 1990-ben pedig barátjával, Jack Nicholsonnal nyitotta fel a borítékot, amikor a Miss Daisy sofőrje című film kapta a trófeát.Dunaway először vehet részt a legjobb film Oscar-díjának bejelentésében.