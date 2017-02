Zélandia lehetne a nyolcadik kontinens

Herczeg Zoltán: mától végre nem vagyok "celeb"

Országunk egyik legismertebb divattervezője mindig őszintén kimondja, leírja, amit gondol. Ma sem történt ez másképpen. Reggeli gondolatait Facebook-oldalán tette közzé, amelyet teljes terjedelmében közlünk:

"Ez is eljött, mától végre nem vagyok "celeb", akármit is jelentsen ez. Történt ugyanis (ha már tényleg ennyien kérdezitek, miért nem láttok mostanság a médiában), hogy a két nagy ker. csat. egyszerre keresett meg egy-egy nagy, főműsoridős show műsorával, egy éneklőssel és egy főzőssel. Át is mentem a casting-okon szépengyorsan, min...