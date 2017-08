Áttörés! Itt a Jobbik-Demokraták Összefogás!

Szerző: Ceglédi Zoltán

Jelen vannak: Vona Gábor, valamint az Összefogás2018 képviselői (MSZP, DK, LMP, Együtt, Párbeszéd, Momentum, Moma, és a frissen alakult tömegpártok).Vona Gábor (VG): Köszönöm a meghívást, természetesen igent mondunk az összefogásra. Mivel a miénk a legnagyobb párt, úgy gondolom, hogy a közös lista első tíz helyéből hetet, a második tízből hatot, a többiből ötöt-ötöt kérünk, és...Összefogás2018 (Ö18) képviselője: Vóvóvóvóvó! Lassan, lassan. Vona úr, ön természetesen ott lehet egy befutó helyen, hiszen nem akarjuk mi megmondani, hogy egy párt kit jelöl. Lehet mondjuk ötödik. Nem, várjunk... hetedik. A demokrata szavazók, illetve pártjaink belső erőviszonyai alapján azonban az első helyekre már van néhány fontos, vita tárgyát nem képező jelöltünk.Gyurcsány Ferenc, Botka László, Molnár Gyula, Karácsony Gergely, Bokros Lajos, Hadházy Ákos, Fekete-Győr András, Juhász Péter, Szél Bernadett, Szabó Tímea, Gémesi György, Schmuck Erzsébet, Hiller István, Pukli István, Orosz Anna, Mesterházy Attila, Szabó Szabolcs, Ungár Péter Károly, Soproni Tamás, Vadai Ágnes, Kunhalmi Ágnes, Tordai Bence, Gőgös Zoltán, Róna Péter, Korózs Lajos, Molnár Csaba, Molnár Zsolt, Harangozó Tamás, Szigetvári Viktor, Nyakó István, Kész Zoltán, Varju László, Oláh Lajos, Tóth Bertalan, Vágó Gábor, Bárándy Gergely, Tóbiás József, meg aki még addig bemegy a tévébe nyilatkozni, hogy nem jó így az összefogás, aztán következnek a civilek jelöltjei, aztán önök. Ezt igazán beláthatja.VG: Hogyne, persze, belemegyek, úgyis a kormányzásra szövetkezünk. Mi Dúró Dórát jelöljük oktatási miniszternek, szépen szétszedjük az iskolát cigány és nem cigány diákokra még 2018-ban, rovásírás, illetve...Ö18: ...illetve ezt majd mind javasolhatják Hiller István oktatási miniszternek a bizottsági egyeztetések során.VG: Világos, világos. Akkor Toroczkai László belügyminiszter lesz a Jobbik kormányzásának zászlóshajója, csendőrséggel, megfektetjük a migriket a határon, betiltjuk a melegfelvonulást, meg hát nem igaz, hogy egy pofont se adhasson már a rendőr, amikor...Ö18: Sajnos a belügyet már három helyre is odaígértük, még nem dőlt el, melyik őrző-védő cég a legjobb a feladatra, mondjanak le róla.VG: Simán! Viszont a külügyi tárca programja már kész, könnyű munkára számítok, hiszen amint tudjuk, ki a zsidó, és megszakítottuk a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel, teljes erővel tudunk koncentrálni az orosz titkosszolgálattal való gördülékeny együttműködésre. Állampolgársági ügyekben egyszerűen járunk el, a beugró kérdés már megvan: Sorold fel az Árpád-házi királyokat évszámmal , egy perc alatt, visszafelé! Na, siessünk, nem bírok már támaszkodni, mert megint jön ki a könyökömön a holokauszt.Ö18: Nem, a külügy a miénk. Már a miniszter szeretője is megvan.VG: Ó, szuper! De Morvai Krisztina lesz a köztársasági elnök!Ö18: Nem, arra is már van sok civil jelöltünk, aki még politikus.VG: Csodálatos! Staudt Gábor a közös főpolgármester-jelölt 2019-ben?Ö18: (Horváth Csaba lehorgasztott fejjel kiballag a teremből, kavicsokat rugdosva). Hát, a saját jelöltünket biztos megint eláruljuk majd, de ez túl nagy konc, nem adhatjuk oda, nem.VG: Tuti, nagyon király! Ez így teljesen jó lesz! Odaadjuk a milliós szavazótáborunkat, és nem kérünk cserébe semmit, pont így gondoltam!Ö18: És a Simicska pénze, meg a plakátjai? Tudja, nálunk sajnos hazavitték a pénzt, nem a pártkasszába, csehül állunk.VG: Elkértem a Lajos netbankos kódját, máris utalom, pitty-pitty, meg is van.Ö18: Vona úr, engedje már meg... kicsit fura ez, hogy így belement mindenbe. Hogyan jutott erre?VG: Nézze, miután három nyugdíjas is beírta Ceglédi Zoltán Facebook-oldalára, NAGYBETŰKKEL, hogy mindenáron össze kell fogni, és semmi nem számít, hát nem volt más választásom, eldőlt. Esetleg valakinek egy fél vese? Nem kell? Most vigyék, könnyű hozzáférni, mert már kifúrta az oldalamat a kíváncsiság, hogy ezt maguk mégis hogy a viharba' gondolták?