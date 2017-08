Az a nyomorult átlag

Szerző: Ceglédi Zoltán

Kevés olyan ember van, akit ismeretlenül is rühellek. Olyanokra gondolok, mint aki először kitalálta, hogy karácsonyra hozzunk ki egy "világslágerek pánsípon" CD-t, az első baristát, aki úgy tette le a vendég elé a kávét, hogy "előbb próbáld ki cukor nélkül", de főleg és elsősorban azt a bűnözőt, aki beletette a bizonyítványokba a "tanulmányi átlag" nevű rubrikát.Kedves ismeretlen, te egy gyerekellenes, otromba szemétláda vagy. Felőled nézve Hoffmann Rózsa már-már Vekerdy. Na jó, nem.Az átlag. Az a nyomorult tanulmányi átlag. A minden tantárgyat egyetlen csalamádéba aprító, borzalmas hazugság. Az átlag maga a melegen gondolt, hidegen aszpikolt lacibácsi, a szétvegetázott tömegétkeztetés. Egy hamis sorrend alapja, egy kényszerzubbony, egy észak-koreai egyenfrizura.Miért gondolom ezt? Leginkább azért, mert te, a diák, egyetlen dolog biztosan nem vagy: az átlagod. Mert te csodálatos fogalmazásokat írsz, amire a bizonyítványban ráteszi saroglyányi valagát a tornaórán elrontott tigrisugrás. Mert te vagy a számkirály, pengeagyú matekos, de rossz a helyesírásod, és az letöri a csúcsot.Mert már 16 évesen precízen békát boncolsz, de az a rohadt rubrika a jövő nagy sebészprofesszora helyett azt mutatja, hogy Kármán József a Fanni hagyományaival nem tudott megérinteni.Igen, fontos tudni, hogy mi nem megy, és pláne azt, hogy miben vagy jó. De az átlag mindezt elhazudja.Fojtogató melaszként bugyog végig rajtad, az egyéniségeden, a színeiden, formáidon. És a semmiért, drága szülők! Ha sikeres felnőtté váló gyereket szeretnétek, legyen az majd ács-állványozó vagy atomfizikus, jó, ha tudjátok: őt a továbbtanulás, majd a munka, az élet során egyetlen dologról senki nem fogja kérdezni, egy dolgot sehol senki nem fog beszámítani, semmilyen döntést nem fog ez alapján hozni. Igen, az átlag.Amikor feldúltan hazajössz a szülői értekezletről, amikor jelenetet rendezel a bizonyítvány fölött, az átlag, a Szent Átlag okán, akkor egy olyan adat miatt arénázol, amit csak és kizárólag miattad, neked vezettek be. Soha, sehol nem lesz ennek a csinált számnak jelentősége.Kedves szülők, mindezek alapján hadd legyen egy kérésem, javaslatom. Amikor a most kezdődő tanév közepén, illetve annak végén a gyereketek átadja a bizonyítványt, akkor ezt a számot, ezt az ostoba hazugságot ne is nézzétek meg. Félévente egyszer szánjátok rá az időt, hogy a valósághoz közelebbi számokkal foglalkoztok. Hogy leültök a gyerekkel, és egyenként, mondom EGYENKÉNT megnézitek a tantárgyakat, hogy miből mi és hogyan sikerült. Lehessen örülni a jeleseknek, lám, ezt ügyesen csináltad, büszke vagyok, lehessen megoldást keresni a rosszabb jegyekre, mit tegyünk, hogy itt jobb eredményt érj el. Mert a gyerek nem az átlaga. Az átlag nem a személyisége, nem az általa végzett munka (külön cikket érdemelne, hogy a közoktatásban, főleg annak első felében miért evidens egyáltalán, hogy a gyerek "dolgozik", gyakran többet, mint egy felnőtt).Aztán idővel, talán egyszer lesz majd olyan oktatáspolitikus, aki kezében egy ollóval örökre kinyesi a bizonyítványokból ezt a rubrikát.