Aztán lebontják

Szerző: Ceglédi Zoltán

Nemrég olvastam egy kiváló gyűjtést, amiben a vizes vébé ideiglenes létesítményei szerepelnek. Az mfor szerint körülbelül tízmilliárdot költünk ilyenekre.Illetve költÜNK a túrót, tőlünk elveszik, aztán Pártunk és Kormányunk eldönti, hogy vizes vébé igen, rendes metró nem, borok "ujjlenyomata" négymilliárdért igen, CT a kórházakban nem.De hogy mennyire foglyai vagyunk a nyelvnek, a készen kapott megfogalmazásoknak, jól mutatja, hogy simán használunk ilyen leírásokat, hogy "ideglenes építmények". Ami olyan kis veszélytelen dolognak tűnik, az ember valami kis tákolmányt, paravánt, léckerítést lét maga előtt. Hát a francokat. Ennél drágább és károsabb habitus nem nagyon van.Előbbi jelzőt talán nem is kell magyarázni. Ugyanabban a városban, ahol az egyesek által, tévedésből főpolgármesternek nevezett, hózentrógeres házmester azon pattog, hogy a "felújított" orosz metró igenis jó, és nehogy már egy csokor virágot kelljen átadnia minden felszállónak, ennyi pénz van és kész, ott bűnös pazarlás minden olyan kiadás, amit előbb felépített, majd pár hét múlva lerombolt építményekre költünk.És nem csak az a pénz a baj, amit így a sárba dobunk. Hanem az elvesző esélyek is.Majd a következő télen, amikor a kedves olvasó feljön a talán működő metróból, nézzen körbe a talán még nem kipaterolt hajléktalanok során az aluljáróban, és jusson eszébe: tízmilliárdot költöttünk el ugyanitt olyan épületekre, létesítményekre, amelyeket aztán pár hét elteltével be is dózeroltunk. Nekik meg nincs hol lakniuk.Amikor kirázza a lelkét a rossz út a buszon, amikor lépésben totyog a villamos a kánikulában elgörbült síneken, amikor a vonat vesztegel, mert két centi hó miatt már nem mer, nem tud elindulni, gondoljon arra, hogy valahol konténerek százaiban pihen az az építési törmelék, ami frissen felépült, majd lebontott vébé-épületekből származik. Amikor albérleteket böngészget a neten, és mind irgalmatlanul drága és/vagy borzalmasan lepukkant, jusson eszébe, hogy bérlakásokat persze nem épít és nem támogat a kormány, de "ideiglenes létesítményekre" volt minimum tízmilliárdja.Nézze majd meg a Városligetben a vébé után, milyen pusztítási rádiusza van az ottani "ideiglenes létesítményeknek" - kis segítség az úgynevezett múzeumi negyed által egyébként is csúcsra járatott természetgyilkolásnak.Menjen be a belvárosba, és számolja össze az omlásveszély-táblákat (az én személyes kedvencem a Liszt Ferenc tér 12. szám alatt található - évtizedek óta rohad, csak a tábla frissül szezononként), vagy menjen ki valamelyik külső kerületbe, megnézni, hogyan fest egy nem felújított panel. Ezek ugye sajnos nem ideiglenes létesítmények, hanem ötven-száz éve emelt épületek. Nem jár rájuk a tízmilliárd.Hulló vakolat, ocsmány, undorító vécé és mosdó az iskolákban, szétrohadó kórházak, egyik sem ideiglenes, de sebaj, hiszen a diák elballag, a beteg pedig így vagy úgy, legrosszabb esetben talppal előre, de távozik, nem vizes vébé, nem ideiglenes, nem számít.Persze, a fenti problémákat mind nem lehetne ebből a tízmilliárdból megoldani. Mészáros Lőrinc 120 milliárdjából sem. A Vajdaságba küldött, az ottani magyar párt "gazdasági programjának megvalósítására" (bármi is legyen az) szánt 50 milliárdból sem. Rogán letelepedési kötvényein vesztett sokmilliárdunk, a ligetdúlás milliárdjai, az MNB-s alapítványoknál közpénz-jelleget vesztő százmilliárdos adag, meg a többi cucc, egyenként mind kevesek lennének rá.De azzal nehéz lenne vitatkozni, hogy mindaz a pénz, amit az elmúlt hét évben elloptak meg baromságra költöttek, rohadtul hiányzik ennek a szerencsétlen országnak. Nem vagyunk mi ennyire gazdagok, a fene egye meg.