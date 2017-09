Brüsszeli balfékek

Szerző: Ceglédi Zoltán

Van egy félreértés a nyilvánosságban az EU-párti vélemények megfogalmazóival kapcsolatban, valószínűleg engem is odaértve. Sokan a fideszes csordaszellemet (értsd: gondolkodás nélkül ballagni Orbán után) vetítik ki azokra is, akik az Európai Unió hívei, azt feltételezve rólunk, hogy mi meg biztos Brüsszelt imádjuk kritikátlanul. Pedig a túrót, emberek, ugyanis nekem is van gondom az EU-val - csak egyrészt pont nem az, ami Putyin magyar minyonjainak, másrészt meg érte haragszom, nem ellene, és továbbra is hiszek abban, hogy egy erős, a mainál sokkal szorosabb együttműködést megvalósító Európára van szükség.Amiben a minapi "ellenőrzés" komédiája elő nem fordulhatna. Aki nem tudná: szimatoló brüsszeliták jártak épülő-szépülő kis hazánkban, hogy úgymond ellenőrizzék az EU-s források felhasználását. Mindezt úgy kívánták kivitelezni, hogy szelfiző turista módjára megjelentek a Belvárosban, lecsekkolva Rogán és milliárdos oligarchaverja projektjét, majd hegyen-völgyön zakatoltak egyet Orbán Viktor kisvasútjával.De drága, egyetlen uniós aranyszájú málinkóim, ezt mégis minek szántátok? Komolyan kérdem. A szerencsétlenség, a lustaság és a cinkosság meghatározhatatlan arányban keveredik ebben a sztoriban, és már előre szólok: a hosszú, langyos, bikkfanyelven megfogalmazott vizsgálati eredmény 62 oldalából a Fidesz ki fog ollózni négy-öt, "tulajdonképpen nincs olyan nagy baj ezzel a két centivel, ha háttal állunk, messze tőle" mondatot, és azt fogja harsogni minden kormánypárti propagandalap, hogy lám, nem talált a gonosz Brüsszel se hibát, Juncker, takarodj, vidd az összes haverod! Mert mindig ez van, ti szerencsétlen brüsszeliták. Egyszerűen képtelenek vagytok megérteni Magyarország működését.Elmondom, mit kérek számon. Az uniós pénzt ma lényegében bekötött szemmel, számolatlanul öntitek át a határon. Fogalmatok sincs, mire. A legátlátszóbb kamut is benyelitek. Minden mértéken és határidőn túl, minden szabályt áttörve kerülnek ezek a pénzek a kormánypárti oligarchákhoz. De ti erről se tudtok semmit, mert az már túl nagy feladat lenne, hogy beírjátok a gugliba, hogy "Mészáros Lőrinc".Az elszámolásokat eleve puha, perforált papírra nyomják, mert annyit is érnek. Ti meg brüsszelkedtek egy sort, körülírtok, egyrészt-másrészt nyavalyogtok, és elbuktok, megint. A Fidesz uniós pénzből kampányol az Unió ellen, alig várták már, hogy elmenjetek, és már kerülnek is ki az újabb Dögölj meg, EU!-hirdetések. Az uniós forrásból megvalósult beruházásoknál kihelyezett tábla is úgy köszöngeti a magyar kormánynak a támogatást, mintha az 5 fillérnél többet rakott volna a német adófizetőktől beszedett pénzhez.Olvassatok már el legalább néhány kormánypárti politikussal, holdudvari bolonddal készült interjút, basszus, hát ezek már rég nem titkolják, hanem büszkén helyeslik, hogy ellopják az uniós pénzt! Sőt. Miért nincs arra féltucat emberetek, drága Brüsszel, hogy ha Magyarországon meghatározott összegnél nagyobb uniós forrásból valami épül, akkor egyikük ott legyen a tervezésnél, az alvállalkozók kiválasztásánál, és főleg ott legyen, ez a legfontosabb, fizikailag ott legyen az átadáson is.Lássák az emberek, hogy ezért nem a felcsúti sugardaddyt kell ünnepelni, és lássa a projektet a brüsszelita, sőt, legyen felelőssége benne, hogy hát ott áll a fotón a Jürgen a negyvencentis kilátó mellett, miért nem szóltál, Jürgen? Meg ott van Sophie a semmibe vezető úton, a nem létező tanösvényen, a fel nem épült épületnél, szaladjon már feljelentést tenni. Hogy a tökbe' nem sikerül pont erre embert és forrást találni? És nem, mindez nem elsősorban azért zavar, mert nem szeretem a Fideszt. Hanem mert egyrészt ez a mi pénzünk, amit nem a falusi fideszes vadászházára, nem Mészáros Lőrinc zsírosodására kellene költeni.Másrészt pedig pont így lehet szétverni az EU-t, mert lusták vagytok megismerni és megérteni, mit jelent és mit okoz egy-egy akció a magyar belpolitikában, erősítve a Putyin-nyaló, EU-ellenes politikát, mert cinkosan üldögéltek a fideszesekkel közös frakcióban, és mert amikor tenni akartok valamit, mint most ezt az ellenőrzést, már az elejétől bele van kódolva, hogy olyan szerencsétlenül álltok hozzá, hogy az uniós pénzeket ellopók, a közösséget szétverők jönnek ki jól belőle.Kapjátok már össze magatokat - vagy ők szednek szét titeket, és a mi Európánkat.