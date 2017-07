Liberálisozás: a világ leggyávább ostobasága

Szerző: Ceglédi Zoltán

Gyáva dolog ez a böllenkedés, hiszen nincs semmi kockázata, és ostobaság is, hiszen kizárólag a tények száz százalékának figyelmen kívül hagyásával vezethető elő. Kényelmes bűnbak, utolsó mentsvár sokak számára, akik egyébként időről-időre borzalmasan végzik a saját politikai tevékenységüket - de a sarokba szorítva mindig előkapható, hogy ugye, a szemét liberálisokat, azokat ugye mind együtt utáljuk, és micsoda borzalmas dolgokat művelnek a mai napig. Testvéreim, magyarok, hát hiszen szenvedünk az elviselhetetlen, tömeges, fullasztó liberalizmustól!!!!Ehhez képes Magyarország deklaráltan egy illiberális állam. A közel teljhatalmú kormánypárt immár bő hét éve a liberalizmussal szemben határozza meg magát, és úgy is kormányoz. De az EU legerősebb politikai blokkjait a konzervatívok, illetve a szocialisták adják. Az Egyesült Államok elnöke egy illiberális debil tahó, Oroszország a liberalizmus tankönyvi ellentéteként működik a Putyin nevű ocsmány diktátor vezérletével.Németországnak kereszténykonzervatív vezetése van (mármint tényleg az, nem az Orbán-féle MSZMP-s feldolgozás), és ha ez a közeljövőben változna is, csak a szocialisták léphetnének a helyére. Igen, Justin Trudeau valóban liberálisként vezeti Kanadát, nem véletlenül a világ egyik legjobb helye az az ország jelenleg (kérem, ne linkeljük be kommentben az orosz propagandából silányul magyarra fordított álhíreket ennek ellenkezőjéről).De Olaszország nem liberális, Lengyelország nem liberális, Franciaország Macronnal pedig egy olyan vezetőt kapott, aki Forradalom című könyvében egyszerre nevezi magát baloldalinak és liberálisnak, utóbbi magyarázataként azt kifejtve, hogy annyiban liberális, amennyiben ez alatt az emberben való hitet értjük. Az Egyesült Királyság konzervatív és munkáspárti politikai váltógazdaságának is körülbelül a hóna alatt baktatnak a Liberális Demokraták.Sorolhatnám még a nagyhatalmakat és nemzetközi szövetségeket, de bármilyen listával ugyanaz jönne ki, hogy az az éktelen sivalkodás, amit mifelénk csapnak a liberális világösszeesküvés miatt, egy alaptalan, gyáva ostobaság. De persze, kell ez a Fidesznek, hiszen valakire rá kell kenni, hogy rohad a kórház, esik szét az oktatási rendszer, nő a szegénység, menekülnek az országból az emberek, gyártjuk a magyar gazdasági bevándorlókat az EU-nak.Csak hogy tiszta legyen: a Brexit-kampányban nem ám a szír menekültek ellen beszéltek a kilépéspártiak. A migráns ott a lengyel vízvezetékszerelőt meg a magyar pizzafutárt jelentette.Kell aztán az önmaga paródiájába forduló, egyre kevésbé "új" újbaloldalnak is, akik nem a Fidesz által kárhoztatott, emberjogi "migránssimogató" meg "gendermarha" liberalizmus világuralmát látják; náluk a liberalizmus a karikírozott és démonizált kapitalizmus szinonimája. Náluk a szivarozó tőkés "a" liberális. Jó reggelt kívánok, bármelyik újbalos közszereplővel bankszámlát és vagyontárgyakat cserélek, én, a liberális, és ő jár rosszul.De annyit hadd tegyek hozzá, hogy míg a liberalizmus egy valódi és tisztességes piaci verseny hangoztatójaként képes volt működési modellt adni a világgazdaságnak (amit 2008-ban nem a piaci verseny, hanem annak hazug torzítása, azaz nem a liberalizmus, hanem bűncselekmények siklattak ki), szóval eközben az újbaloldali gazdaságpolitikai csoda görög modellje alapvetően arra épült volna, hogy Varufakisz éjszaka lelopakodik a pincébe, és pénzt nyomtat, valamint legyen tizenhatodik havi kézmosási pótlék minden masinisztának, és negyvenéves görög polgárok menjenek nyugdíjba a német adófizetők pénzéből. De mondom, alapvetően azért kifejezetten gyáva dolog ma Magyarországon liberálisozni, mert vagyunk itt kábé tizenketten, akik ezt visszautasítják, ennyi a rizikója. Veszélytelenebb, mint a BKK-nak levelet írni, hogy rossz a jegyvásárló programjuk.Mondok egy erőset: ma a liberálisozás kábé annyire bátor dolog, mint 1920-ban a zsidózás volt. Ezt azért is írtam ide, hogy komfortosak legyenek a magukat nem antiszemitának tartó antiszemiták, hogy le lettek antiszemitázva, holott ők csak azt gondolják, mint megboldogult Csurka Pista bácsi. Aki antiszemita volt, igen.No, de ne feledjük, hogy a szocialisták végső mentsvára is gyakran a liberálisozás. Már a Gyurcsány-kormányt is állítólag a liberálisok siklatták ki (lásd még: jöjjenek végre a "bársonyos reformok", nem kell több liberális "reformdüh" meg "reformblabla"), de a mindenkori MSZP-t is a liberalizmus teszi tönkre, évente jön ki az újabb vízió, hogy "merjünk baloldaliak lenni", "balra tarts" meg "balra kell fordulni" - drága emberek, ha ezeket akkor mind megcsináltátok volna, ti lennétek a világ első szegfűventilátora. A kutya nem erőlteti rátok a liberalizmust (és az SZDSZ-szel közös kormányzás idején sem tett ilyet).Úgy lehettek szocialisták, ahogy csak akartok. Elég béna kifogás így tizenkettőnkre ráfogni, hogy miattunk nem megy. Ha nem megy, hát miattatok nem megy. És ugyanazok a kráterek szabdalják Bogár Lászlótól Schiffer Andrásig mindenkinek a csudijó világképét, aki stratégiai ponton bedobja, hogy jaj, de a liberálisok, azok milyen borzalmasak, ugye. Kilövették a szemeket! Egyetlen liberális egyetlen szemet sem lövetett ki, hazudsz. De még a Momentum is kínosan kerüli, hogy elmondja, hogy de, hát ők leginkább még liberálisok (mégis, milyen legyen világlátott, tájékozott huszonéves? KDNP-s?).De sebaj. Az a másik tizenegy liberális legalább jó arc, helyes-okos ember. Nem kell miattuk szégyenkeznem, mint azt teszik a sajátjaik okán a többiek, mint amikor kiáll Németh Szilárd egy sajtóhánytatóra, vagy felfröccsen a Botka-Gyurcsány háborúban valami ordenáré poszt vagy komment a falra. De mivel én hiszek abban, hogy mindenkinek olyan világban kellene élnie, amilyet követel, azt is kívánom minden liberálisozónak, hogy tűnjön el az életéből az összes liberalizmus - majd meglátjuk, mennyire fogja szeretni.