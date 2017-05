Simicska a ti hibátok, a ti teremtményetek

1.Simicska a ti teremtményetek, a Fidesz pedig Simicskának köszönhetően létezik egyáltalán

2.Simicska Lajos a vagyonát nem az elmúlt két évben, hanem az Orbán-kormánynak köszönhetően szerezte

3.Simicska Lajos a sajtóját a Fidesztől kapta

Szerző: Ceglédi Zoltán

Világos a helyzet. Az állampárt ugye azon kampányol, hogy a valódi civil szervezeteket politikai kampánycsapatként bélyegezze meg. Így viszont nem lehetett a valóban a Fidesz kihelyezett kampánybüdzséjéből százmilliós politikai propaganda-epeömléseket celebráló, álcivil CÖF-re bízni a feladatot, hát odaadták a Fidelitasnak. Az meg ennyit tud, erre képes.A salgótarjáni lebőgés, az Alekosz-szintű magyar nyelvvizsgán is elbukó fiatal fideszesek kínos sajtótájékoztatója után most a gerilla-kampány megy. De annyira nem okos, annyira nem tájékozott a Fidesz-KISZ csapata, hogy még a tűzcsapot is megmatricázták.Vigyorgó Simicska, "Ez is az enyém", adják a szájába. Nem értik, hogy ezzel (is) saját magukat teszik nevetségessé, saját kampányukat herélik ki.Azzal ugyanis lehet tán vitázni, hogy az index vagy Vona Gábor feleségének az autója van-e bármilyen financiális viszonyban Simicska pénzével, de a tűzcsap, aranypofák, hogy lenne már? Hét év teljhatalmú Orbán-országlás után pláne nem szórunk ki meggondolatlanul ilyen ragasztványokat, hiszen pont azt kell nagyítóval keresni, hogy mi NEM a Fideszé.De látom, hogy Salgótarján nem a kivétel, hanem az általános tudásszint jele volt a Fidelitasban, íme egy gyors összefoglaló a későn érkezőknek, mi az, amit tudnotok illene saját pártokról, múltról és jelenről.És ezt nem én mondom, hanem Bayer Barista Zsolt. Talán nem tudjátok, de már 24 évvel ezelőtt megírta (amikor egyúttal otthagyta a Fidesz-frakció sajtófőnöki posztját), hogy "Dr. Simicska körül egyre több lett a fegyveres őr, s lassan kezdtünk úgy kinézni, mint valami kokainbáró rezidenciája Kolumbia-alsón".Ezért aztán el is ment újságot írni (most figyeljetek!) a Népszabadsághoz meg a 168órához. Persze, ti akkor még nem is élteket, de hozok frissebbet, 2015-ben, mikor még nem volt egyértelmű, hogy miről szól az Orbán-Simicska csattanás.Kávékedvelő propagandistátok két éve ezt írta a Magyar Hírlapban (most abba bele se kezdek, hogy az meg régen egy liberális napilap volt): "Te is tudod, én is tudom, kedves Lajos, hogy nélküled már nem lenne Fidesz. Már 94 óta nem lenne".Szóval... ha következetesen matricáznátok, akkor közel két évtizeden át Orbán Viktor homlokára kellett volna felnyalni a vinyettát.Simicska piszkosul gazdag. Tízmilliárdjai vannak. De vajon feltettétek-e már magatoknak a kérdést, hogy hogyan, miből tollasodott meg ennyire? Tudjátok-e, hogy a 2010-es kormányváltás után egészen 2015-ig evidencia volt, hogy minden közpénzes beruházásnál, minden uniós forrásnál a teljes, korrupt rendszer a Fidesz akkori pénzembere felé tereli a pénzt? Van-e emléketek arról, ahogy a valódi sajtó hétről-hétre adogatta össze, hogy most erre, most arra nyert százmilliókat, milliárdokat a Közgép? Emlékeztek-e, amikor ellenzéki képviselők azért láncolták magukat a Közgép telephelyének kerítéséhez, mert már elviselhetetlen és abszurd módon tolta Pártotok és Kormányotok a cégbe a közpénzt?Még a viharos szakítás előtt az volt a terv (amit most Habony, Vajna és társaik igyekeznek Rogán kommandírozásával pótolni), hogy Simicska a létező, nem kormányfüggő sajtó releváns elemeit benyeli, átfordítja vagy kinyírja.Az akkoriban szintén Fidesz-csatlós, szintúgy szépen kitömött pénzember, Spéder Zoltán nem puszira, hanem egy fideszes terv és megállapodás részeként adott opciót Simicskának az indexre. Ugyanígy jutott a TV2 megvásárlását biztosítani hivatott joghoz. A fideszes parlamenti és fővárosi közgyűlési többség tette meg Simicskát az óriásplakátok és hirdetőoszlopok kizárólagos urává, nem Soros György vagy Vona Gábor.Akkor még az volt gyakorlat, hogy a nyilvános felületekkel Simicska rendelkezik, és azokon jellemzően fideszes propaganda megy. Így került minden fővárosi közlekedő kezébe a Metropol. A rádiója a levajazott frekvencia-pályázat miatt létezhetett, lapjai az állami hirdetésekből éltek.Nem a semmiből esett mindez Simicska ölébe, hanem a korábban a tőletek kapott, undorítóan személyre szabott előjogokat és monopolhelyzetet teremtő szabályzást élvezte - ezt tolják most át az új simicskáitokhoz. Amikor legközelebb a Simicska-sajtót kárhoztatjátok, jusson eszetekbe, hogy ezt mind Orbán Viktortól kapta.És végül a legfontosabbról, amiről biztosan semmit nem tudtok. Arról talán már hallottatok (bár nem szerettek erre gondolni), hogy a Fidesz alapítói, mikor olyan fiatalok voltak, mint ti, liberálisok voltak. Azt viszont biztosan nem tudjátok, hogy hogyan indultak, milyen tervekkel, milyen munkát végezve. Egyáltalán nem úgy, mint ti.Nem utalt nekik az állampárti kádernevelde felelőse havi félmilliós ösztöndíjakat, legfeljebb egy bizonyos Soros György segített nekik tanulni, tapasztalni, mozgalmat indítani. Nem kaptak az MSZMP-től a fenekük alá autót, belvárosi irodát, a hátuk mögé kétezer óriásplakátot, és előrágott üzeneteket sem. Nem a politikai karrier ígéretével kezdtek a közös ügyeinkkel foglalkozni, pont ellenkezőleg: tudták, hogy az állampárt ellen beszélve, írva, tüntetve azt kockáztatják, hogy soha nem lesz normális munkájuk, hogy megfigyelik őket, és a kézivezérelt, cenzúrázott sajtóban bomlasztó, külföldi ügynökként kampányolnak ellenük.Nem kopasz verőemberek védték, hanem munkásőrök verték őket. Mindemellett rengeteget olvastak, tanultak, szakkollégiumot alapítottak és működtettek, koherens és részletes (mára elárult) liberális világképük volt.Röviden: a közel harminc évvel ezelőtti Fidesz nem olyan volt, mint ti. Azok ellen harcolt, akik olyanok voltak, mint ti.