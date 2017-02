10 étel, amellyel méregtelenítjük szervezetünket

Lássuk a májtisztító bajnokokat!

Forrás: Sztárklikk/Napidoktor

Napjainkban a májnak több kihívással kell szembenéznie, mint korábban - a felgyorsult életmód, a feldolgozott ételek elszaporodása, a környezet szennyezettsége mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ez a fontos szerv, mely a leginkább felelős szervezetünk tisztításáért, "rosszul érezze magát".Szerencsénk van azonban, ugyanis a megfelelő ételek kiválasztásával segítséget nyújthatunk a májnak - és nagymértékben elősegítjük szervezetünk méregtelenítését. Ha lehetséges, mindig válasszuk ezek közül is a friss biotermékeket, amelyből a környezet és mi egyaránt profitálhatunk - írja a Napidoktor Amikor a máj túlterhelt, az a test szöveteinek mérgezéséhez vezethet és ezzel megnyílik a lehetőség a betegség kialakulásához is. A májtisztítás sokat említett kifejezés napjainkban - az ehhez szükséges ételeket pedig alighanem mindenki ismeri. Önmagukban és ételben egyaránt fogyaszthatóak.béta-karotin formájában nagy mennyiségű A-vitamint tartalmaz. Az egészséges májért nagyon jó választás a répa, amennyiben a szervezet képes vitaminná alakítani. Fontos tudni, hogy egyes weboldalak javasolják a nagy mennyiségű répalé fogyasztását, de vigyázzunk, mert a túlságosan sok béta-karotin éppenséggel mérgező hatást idéz elő!betanin nevű fitonutrienst tartalmaz, melyről kimutatták, hogy védő hatása van a máj egészségére nézve. Ahogy számos más zöldséget, főzni minimálisan érdemes, hogy fenntartsuk gyógyhatását.egyszeresen telítetlen zsírsavai miatt előnyös, melyek segítenek csökkenteni a májban a trigliceridek felhalmozódását, mérsékelve a "zsírmáj" kialakulásának kockázatát. A nagy mennyiségű zsírfogyasztást kerülni kell, ahogyan a sok folyadék is segít.jól ismert tisztító gyümölcs. Javasolt a beleket is tisztítani, mielőtt a máj méregtelenítését végezzük, így ugyanis elkerüljük, hogy maradjanak méreganyagok a szervezetben.kiváló katekin-forrás, mely az antioxidáns másik formája, mely hozzájárul a májfunkciók kiegyensúlyozott működéséhez.kurkumin-tartalma jelentős, mely egy igen erős antioxidáns - kimutatták róla, hogy csökkenti a gyulladást, amely számos krónikus betegséggel összefüggésbe hozható., így a káposzta és a brokkoli például az izotiocianátok jelenléte miatt képes harcolni az olyan, krónikus betegségek ellen, mint amilyen a májcirrózis. Nagy mennyiségben tartalmaznak jódot is, amely a pajzsmirigy egészséges működéséhez járul hozzá.Japánban végzett, tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy az avokádó segít elnyomni a patkányoknál a toxikus májkárosodást, ami arra utal, hogy hatásai az embernél is előnyösek. Egy tanulmány arra is rávilágított, hogy az avokádó magas béta-karotin tartalmú ételekkel együtt fogyasztva segít a májnak felszívni a provitamint és A-vitaminná alakítani azt.sok ezer éve használják számos betegség esetén gyógyszerként - ugyanis vértisztító hatással bír, jótékony hatású a légutakra és mára az is ismert, hogy védi a májat.betain-ban gazdag, amely egy igen fontos tápanyag a máj megfelelő működésének fenntartásához. A krónikus betegségek megelőzése érdekében is igen értékes.