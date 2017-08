A hőség nem játék! Bele is halhat!

Forrás: MTI-Sztárklikk

Szentes Tamás azt mondta, a rendszeres zuhanyozás, mosdás, lehetőség szerint fürdés segítheti a testhőmérséklet megfelelő csökkentését.A szabadvízi strandok vízminőségéről az oki.antsz.hu oldalon érhetőek el adatok. A medencés fürdőket is megfelelően kell igénybe venni, nem szabad felhevült testtel hirtelen a vízbe menni, vagy alkoholos befolyásoltság alatt úszni - szögezte le.Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az emberek több mint húsz százaléka semmit nem tesz a hőmérséklet-emelkedés okozta negatív hatások kiküszöböléséért. Ez az arány a fokozottan veszélyeztetett 65 év felettiek körében pedig már huszonöt százalék - közölte.A környezeti tényezők jelentősen befolyásolják a megbetegedéseket, rossz hatással lehetnek a nagyobb kockázatnak kitett emberekre, így például a cukorbetegekre, a kardiovaszkuláris és a krónikus légúti megbetegedésben szenvedőkre, a vesebetegekre, a mentális betegekre, a gyermekekre, az idősekre, a szociálisan elszigeteltekre, a várandósokra és a hajléktalanokra is.A legmelegebb napokon szignifikánsan többen halnak meg, 20 Celsius-fokos napi átlaghőmérséklet felett ötfokonként tíz százalékkal nő a halálozás a kardiovaszkuláris és a krónikus légzőszervi megbetegedéseknél egyaránt - ismertette.Szentes Tamás a munkahelyi kockázatokról is beszélt: ilyen, ha valaki a szabadban dolgozik, nehéz fizikai munkát végez, vagy olyan védőruhát kell viselnie, amely gátolja a párologtatást, a hőleadást.A hőség különböző kórállapotok kialakulásához vezethet, amelyekre gondolni kell - emelte ki. Megemlítette a napszúrást, a hőstresszt és a hőgutát, amely már életveszélyes, olyankor ugyanis a 40 fokot is meghaladhatja a testhőmérséklet - nyomatékosította, majd felhívta a figyelmet a személyes felelősségre.A munkaügyi hatóság igyekszik rászorítani a munkáltatókat arra, hogy kellőképpen biztonságos környezetet, pihenőidőt, védőitalt és hűtést biztosítsanak a munkavállalóknak.A hőséggel kapcsolatos tisztifőorvosi rendszer háromfokozatú - ismertette. Az első a figyelmeztető jelzés, ilyet akkor adnak ki, amikor egy nap 25 fok fölé emelkedik a napi átlaghőmérséklet.Utána a hőségriasztás következik, amikor három egymást követő napon magasabb 25 foknál az átlaghőmérséklet. A hármas, legmagasabb fokozat pedig a riadókészültség, ha az átlaghőmérséklet három egymást követő napon meghaladja a 27 fokot.