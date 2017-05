A migrén tünetei

Olyan erőteljes tünetekkel járhat, hogy az érintett csak arra tud gondolni, hogy egy csendes, sötét helyen lefeküdjön és kivárja a roham végét.A nők 17, a férfiak 6 százaléka szenved migréntől. Bizonyos esetekben, a fejfájást figyelmeztető előjelek vezetik be, amelyek valamely érzékszervhez kapcsolhatók (pl. fényfelvillanások, sötét foltok, a kar vagy a láb zsibbadása).A migrént gyakran egyéb tünetek is kísérik, pl. émelygés, hányás, kifejezett fény- és hangérzékenység. A migrénes fájdalom rendkívül kínzó lehet, órákig, esetleg néhány napig tartó munkaképtelenséget okozva.Bár a migrénnek még mindig nincs oki terápiája, gyógyszeresen hatékonyan csökkenthető a migrénes fejfájások intenzitása, és gyakorisága. A megfelelő gyógyszerek és néhány életmódbeli változtatás, nagymértékben javíthatja az Ön életminőségét.Nem minden migrén egyforma. A klasszikus migrént aura vezeti be, amelyet a fejfájás kb. 15-30 perccel, egyes esetekben akár több órával később követ. Az aura a fejfájás kialakulása után is fennmaradhat, sőt jelentkezhet a fejfájás után is, illetve az aura akár a migrénes roham nélkül, önállóan is jelentkezhet.