A szigorú diéta lassíthatja az időskori elbutulást

Meglepő ok a hátfájás mögött

Forrás: Sztárklikk/MTI

A chicagói Rush Egyetemi Kórház kutatócsoportjának frissen közzétett tanulmánya szerint a zöld leveles zöldségekben, babfélékben, bogyókban és teljes kiőrlésű gabonában gazdag étrenddel lassítani lehet a gondolkodási képességek időskori hanyatlását. A szigorúan betartott, úgynevezett MIND-diétát követők kognitív funkcióik tekintetében 7,5 évvel fiatalabbnak mutatkoztak a nem ilyen módon étkező kortársaikkal szemben.Az MND diéta több étrend keveréke. 15 összetevőből áll, és követőinek naponta háromszor kell teljes kiőrlésű gabonát, illetve zöldséget fogyasztaniuk. Napi egy pohár bor is a diétához tartozik, valamint hetente kétszer bab és baromfi, egyszer pedig hal.Korlátozni kell viszont gyakorlatilag valamennyi egészségtelennek tartott élelmiszer fogyasztását, beleértve az olajban és zsírban sült ételeket, a vörös húsokat, zsíros tejtermékeket, édességeket és tésztaféléket. A gyümölcsök közül is csak a bogyósok szerepelnek a menüben.A kutatás során a Chicago környéki nyugdíjas közösségekből és idősotthonokból 960, átlagosan 81,4 éves idős ember kognitív képességeit vizsgálták majdnem öt évig. A tanulmány az Alzheimer and Dementia című folyóiratban jelent meg.