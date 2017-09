Eddig ismeretlen gének millióit fedezték fel a testünkben élő mikrobákban

Közélet

Csodarabbi leszármazottjával is találkozott Szijjártó Péter

A New Yorkban tárgyalásokat folytató Szijjártó Péter miniszterrel hárman találkoztak azok közül a rabbik közül, akik nyáron levélben biztosították támogatásukról Orbán Viktor miniszterelnököt, és akik a magyar sajtó egy része szerint nem is léteznek - számolt be közösségi oldalán Kumin Ferenc New York-i főkonzul.