Életmentő tanácsok a melegben!

A hosszan tartó hőség nemcsak a kisgyermekeknek és az idős embereknek okozhat egészségügyi problémákat, hanem gyakran az egészséges emberek szervezetére is rossz hatással van.A szokásosnál magasabb hőmérséklet melegfronti hatást válthat ki az arra érzékenyeknél: lassulnak a reflexek, hirtelen álmosság, fáradékonyság törhet rájuk.A kánikulában a gyomorfekélyesek állapota is rosszabbodhat, gyakoribbá válnak az asztmatikus panaszok, és lassabban gyógyulnak a gyulladások.Az autósok esetében külön szabály, hogy semmiképpen ne hagyjanak a kocsiban sem kisgyermeket, sem állatot, mert a zárt járműben a hőmérő higanyszála pillanatok alatt akár 50 fokra is felkúszik, ami nagyon megviselheti - szélsőséges esetben meg is ölheti - a bent maradottakat.Ne hagyjunk a gépkocsiban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal működő flakonokat és gázöngyújtót, mert ezek is tüzet okozhatnak. Ha felhevült az autó motorja, akkor a gépkocsival ne álljunk száraz aljnövényzetre, mert a gaz és az autó is lángra kaphat.Közhely, de fontos, hogy szemét- és gazégetéskor, illetve szabadban való sütögetéskor a tűzrakás helyét csak azután szabad elhagyni, miután meggyőződtünk arról, hogy a tűz nem gyulladhat meg újra.A közúton, vasúton utazó dohányzók égő gyufát, cigarettavéget ne dobjanak ki a járműből a nyári avar -, bozót -, gabona -, valamint erdőtüzek kialakulásának megelőzése érdekében.Hőségben rosszullétet okozhat a hirtelen, erőteljes mozgás, ezért a betegek lassan, fokozatosan váltsanak testhelyzetet. A szédülés azt jelzi, hogy nincsen elég folyadék az érpályákban, ezt fokozatosan, apránként pótolni kell.A melegből adódó rosszullétek miatt jobb, ha a szívbeteg kánikulában nem vezet autót. Unalomig ismert szabály, hogy fedetlen fővel ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a napon.A felmelegedő agy fejfájással, hányingerrel jelez, súlyosabb esetekben a test hőmérséklete - akár a láznál - megemelkedik, s végül teljesen felborulhat a hőháztartás: a beteg összeesik, eszméletét veszti.A forró napokon szervezetünk energiaszükséglete 15 százalékkal csökken. A kalória- és zsiradékdús ételek fogyasztása fokozza az izzadást és rossz közérzetet, emésztési problémákat okozhat.Ezért naponta inkább többször együnk és keveset, a napi étrendet pedig lehetőleg kalóriaszegény, könnyen emészthető ételekből állítsuk össze. Ne együnk meleg leveseket.Ha levesre vágyunk, hideg gyümölcslevest fogyasszunk. Ne ragaszkodjunk a meleg ebédhez és vacsorához. Ne használjunk erős csípős fűszereket sem, mert ezek fokozzák a verejtékmirigyek működését. A kellemes közérzet eléréséhez hozzátartozhat egy-egy jó minőségű fagylalt vagy jégkrém fogyasztása is.A hőség hatására erőteljesebben izzadunk, folyadékot és ásványi anyagokat is veszít a szervezetünk, amit feltétlenül pótolnunk kell. A kisgyermekeknél és az időseknél fokozottan kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadékfelvételre (ez nagy melegben akár napi 3 liter is lehet).A napi szükségletet fedezhetjük kefir, joghurt, gyümölcsleves, ivóvíz, különböző ásványvizek, natúr gyümölcslevek, gyümölcstea vagy paradicsom ivólé, illetve friss zöldségeknek és gyümölcsöknek fogyasztásával.Nehezebb helyzetben vannak a hipertóniában, szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők, esetükben ugyanis nem korlátlan a folyadékfogyasztás. Bár az izzadás miatti folyadékvesztés súlyosabb esetekben szívritmuszavart is okozhat, ám a nagy folyadékbevitel is kóros terhelést jelenthet a szervezetüknek.Ezért aranyszabály, hogy óránként egy deci, azaz naponta másfél liter folyadékot szabad inniuk. A szénsavas italok vízhajtó hatásuk miatt kerülendők, a legjobb a buboréktalan ásványvíz vagy a káliumban gazdag narancslé.Kerülje a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék árnyékban a legmelegebb órákban. Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást!Ha elindul otthonról, vigyen magával 1 litervizet!Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos vízben! Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos vízben.Forrás: avilagtitkai.com