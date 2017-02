Évekre "lefagyasztható" a szklerózis multiplex

Közélet

Az USA szerint Matolcsy hazudott. Csak nehogy hadüzenet legyen a vége!

A Magyar Nemzeti Bankot (MNB) felhasználva keltett volna bankpánikot egy NATO szövetséges ország budapesti nagykövetsége 2015 áprilisában. A baráti ország a jegybankon keresztül így a magyar kormányt próbálta megbuktatni, s a bankpánik be is következett - négy városban négy órán át tartott -, ám a jegybank úrrá lett a helyzeten. Minderről nem a titkosszolgálatok, s nem is egy elmegyógyintézet lakója beszélt, hanem maga az MNB-elnök az Országgyűlésben.