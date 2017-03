Évről-évre nő az allergiások száma

Forrás: MTI

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön hívta fel a figyelmet, hogy megkezdődött a pollenszezon. Azt írták, a következő napokban a mogyoró, az éger, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenkoncentrációja várhatóan a tüneteket okozó, közepes tartományban alakul, sőt helyenként - elsősorban a Dunántúlon és az Alföld déli részén - a magas szintet is elérheti.Nékám Kristóf azt mondta: most mivel hideg volt a tél, most több növény egyszerre virágzik. Ugyanakkor megjegyezte, a mostani pollenek csak egy hétig, tíz napig vannak a levegőben.A tavasz második felében viszont például a kőris, amely erős allergénnek is számít, hosszú ideig van a levegőben.