Ismerd fel a pánikot!

A pánik eredete a szorongás

A tünetek szerteágazóak lehetnek

A leggyakoribb a mellkasi tünetcsoport:

Hasi panaszok is lehetnek:

Előfordulnak idegrendszeri tünetek is:

Kezeljen az orvos!

Kezeld magad te is!

Forrás: sztárklikk/Ötvenentúl

A mitológia szerint a kecskelábú Pán isten azzal szórakozott, hogy az erdőben sétálókat sípjával ijesztgette. A hirtelen kialakuló, torok- és szívszorítással, fulladással, hasfájással, halálfélelemmel járó rosszullét, a pánik innen kapta a nevét - írja az Ötvenentúl Az elmúlt húsz-huszonöt évben a pszichiátria fogalomrendszere teljesen átalakult. Korábban a betegségeket két fő kategóriára osztották, pszichózisra (amikor a páciens nincs tudatában a betegségének) és neurózisra (amikor érzékeli, hogy lelki problémái vannak), ám ezeket ma már nem nagyon használjuk. Ehelyett az alapján csoportosítunk, hogy melyik lelki funkció károsodott. Ennek megfelelően megkülönböztetünk például hangulatzavarokat, személyiségzavarokat, alvászavarokat, az intelligencia, vagy éppen a szexualitás és az evés zavarait. A pánik a szorongásos zavarok csoportjába tartozik.Freud szerint a szorongás attól keletkezik, hogy ösztöneink és normáink ellentmondanak egymásnak, és nem találunk kompromisszumot közöttük. Ezt a koncepciót azóta sokan bírálták, de annyi bizonyos, hogy a szorongás az egyén önmegvalósítási képtelenségéből származik. Az ember számos igényt támaszt magával szemben: legyen sikeres, jómódú, művelt, foglalkozzon a testével, legyen családja, értelmes hivatása, barátai. Ezen feltételeknek ráadásul többnyire egyéni munkával kell megfelelnünk, a kitűzött célok a legritkább esetben teljesíthetők csoportosan. Mindennek tetejébe a korábbi minták is elavulnak: szüleink élettörténete alig hordoz útmutatást, annyit változtak közben a viszonyok.A magányos harcos pedig szorong. Nem konkrétan valamitől tart, a szorongásnak a félelemmel szemben nincs tárgya. (Értelmetlen kérdés az, hogy "mitől szorongsz?".) A szorongást nehéz felismerni, önmagunkban rendületlenül bízva nem szoktunk szembenézni vele, ezért aztán kerülő utakon tör felszínre. A végeredmény: pánik, fóbiák, kényszerbetegség, továbbá létezik egy "generalizált szorongás" nevű betegség is, amit nehéz definiálni, de annál gyakrabban lehet találkozni vele. És hogy lássuk, a fenti pszichiátriai kategóriák között nem éles a határ: a hosszan fennálló, kezeletlen szorongás idővel gyakran a hangulatzavarok közé tartozó depresszióba megy át.A pánikzavar felismerésének, kezelésének egyik legnagyobb nehézsége az, hogy mindenkiben másként játszódik le.- fájdalom,- szorítás,- fuldoklás,- szívdobogásérzés.- görcsös fájdalom,- nyomásérzékenység,- hányinger,- akár bélelzáródást utánzó deszkakemény hasfal is tapintható.- végtagok ügyetlensége,- beszédzavar,- zsibbadásérzés,- homályos látás,- remegés,- verejtékezés.A negyedik csoport a pszichés jelek halmaza: ide elsősorban a haláltól és a megőrüléstől való félelmet soroljuk, amelyek a pánik legjellegzetesebb tünetei.A pánikroham hirtelen (néhány perc alatt) kezdődik, és hirtelen is cseng le. A fokozatosan kialakuló panasz nem pánik.Mivel a pánikroham súlyos betegségeket utánozhat, a diagnózis gyors felállítása sok lehetséges tévedést rejt magában. A pánik összetéveszthető többek között szívinfarktussal, tüdőembóliával, refluxbetegséggel, hörghuruttal, agyvérzéssel, bélelzáródással, vakbélgyulladással, hipoglikémiával.Nem kellemes dolog átélni egy pánikrohamot, de az az előnye megvan, hogy legalább napvilágra kerül a szorongás. A pánikbetegség főleg a haláltól és megőrüléstől való félelem miatt arra sarkallja a pácienst, hogy feltétlenül végére járjon a dolognak.A mai orvostudomány biztos eredményre törekszik. Az egyéni elképzeléseknek, intuícióknak egyre kevésbé van terük, a munka nemzetközi ajánlásokon alapszik. Így a pszichiátriában is a könnyen standardizálható gyógyszeres kezelések kerültek előtérbe. A gyógyszeres kezelés mellett pszichoterápia ajánlható. A terapeuta vezetése mellett megkísérelhető szorongásos alkatod áthangolása. Szóba jöhetnek a relaxációs technikák is, köztük különösen a hipnózis és az autogén tréning, melyek segítségével csökkenthető a rohamok közötti alapszorongás mértéke, és az éppen kibontakozó roham is megfékezhető.A rendszeres sport növeli a paraszimpatikus tónust, ezáltal csökkenti a szorongás mértékét. A sportot magadért, magadnak csinálod, ami megkönnyebbülést hozhat a különböző külső célok közötti őrlődésben. A versenyszerű, eredményorientált sportolással azonban éppen az ellentétes hatást érheted el, szorongásod fokozódhat. A passzív sportok is hatásosak lehetnek, mint például a fürdő vagy a masszázs - különösen akkor ajánlottak, ha valamilyen mozgásszervi panaszod van.