Napi egy pohár bor csodát tesz

A szőlő vörös héjában található rezveratrol a Leicester Egyetem munkatársai szerint óv a bélráktól, tehát már egy pohár vörösbornak is "lenyűgöző hatása van".

Az "egészségedre" pohárköszöntő akár szó szerint is igaz lehet. A tudósok ugyanis felfedezték, hogy a vörösbor "csodaösszetevője", a szív- és érrendszeri védőhatásáról ismert rezveratrol még a bélrák ellen is véd - írja az Ötvenentúl.Már egyetlen italban lévő kis mennyiségű hatóanyag is sokkal erősebb, mint a kivonatokból készült étrendkiegészítők - magyarázzák...