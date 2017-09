Öncélú pánikkeltésnek nevezik az onkológiai gyógyszerek korlátozását

Forrás: MTI / Sztárklikk

A szervezetnek az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írták, elkötelezetten küzdenek azért, hogy minden beteg megkaphassa a számára legmegfelelőbb ellátást.Ennek keretében évente több mint tízezer beteg jut hozzá olyan gyógyszerekhez, amelyek Magyarországon nem érhetőek el támogatással, sok esetben még nem is estek át a gyógyszerészeti hatóság regisztrációs folyamatán.Ezek leginkább onkológiai kezelések, amelyek biztosítják, hogy minden beteg megkaphassa azt a gyógyszert, amelytől a leghosszabb betegségmentes túlélés várható."A 3,7 millió járulékfizető által befizetett járulékok és adók felelős gazdálkodójaként a NEAK-nak kötelessége a rendelkezésre álló források leghatékonyabb felhasználása" - hangsúlyozták.Leszögezték, a közbeszerzési eljárások rendszere alkalmas arra, hogy versenyt hirdessenek azon készítményeknek, amelyek hatása között a szakma nem tud különbséget tenni az új betegek kezelése során.Ez garantálja, hogy valamennyi páciensnek olyan készítményt adhasson az orvosa, ami neki a lehető legjobb. Ha azonban két készítmény hatása megegyezik, a kedvezőbb árút kell választania a doktornak.Két készítmény hatása akkor is azonos lehet, ha eltérő hatóanyagot tartalmaznak - írták. Ezt támasztja alá az a tendencia is, hogy a gyógyszergyártók egy új molekula kifejlesztésekor azt próbálják igazolni, hogy az új készítmény "nem rosszabb", mint a már törzskönyvezett.A verseny eredményeként feltehetőleg csökken azon gyártók gazdasági eredménye, amelyek nem tudják igazolni hatásbeli többletüket, vagy ugyanazon hatás esetén magasabb árat szeretnének érvényesíteni.Csütörtökön több sajtóorgánumban is megjelent az a sok téves állítást tartalmazó hír, amely szerint november elsejétől nem biztosított a páciensek ellátása.A fentiek alapján elmondható, hogy ezek az információk félrevezetőek, "alaptalan félelmet kelthetnek a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők, a betegek körében" - nyomatékosították.Tény, hogy az orvosszakmailag indokolt terápia elérhető marad mind a jelenleg már tételes finanszírozású gyógyszeres terápiában részesülő, mind a jövőben diagnosztizálandó új pácienseknek - írta a NEAK.László Imre, a Demokratikus Koalíció egészségügyi kabinetvezetője az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében arra szólította fel a kormányt, hogy ne a rákbetegeken spóroljon."Magyarországon így is lassú az innovatív gyógyszerbefogadás", és a hírek szerint a kormány a jövőben a legolcsóbbat fogadja majd be a hasonló, de nem azonos hatású szerek közül - írta.