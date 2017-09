Zacher: Rengeteg ember alkoholista és gyógyszerfüggő Magyarországon

Kaporral az egészségünkért

Markáns íze és illata miatt megosztja az embereket, pedig a kapor az egyik legsokoldalúbb gyógynövényünk. A kaprot még a Bibliában is megemlítették, az ókori népek pedig rendszeresen használták fejfájás és gyomorpanaszok enyhítésére.

A népi gyógyászat egyik kedvenc gyógynövénye, amelynek számos pozitív hatását ismerjük. A belőle készült tea vízhajtóként is jól funkcionál, de használják felfúvódás, emésztési zavarok, hányinger, fogínygyulladás, álmatlanság vagy éppen étvágytalanság ellen is. Antimikrobiális hatása a fokhagymáéval vetekszik, éppen ezért akár sebgyógyításra is használható. Továbbá serkenti a tejk...