A lopás utómunkái

Szerző: Kész Zoltán

Hol magánnyugdíj-megtakarítást, hol földet, hol bankot, mikor mi adódik. Az érdekes az alábbi történetben az, hogy bár a szabadrablás általában zökkenőmentesen megy a nemzeti együttműködés rendszerében, néha mégis váratlan akadályokba ütközik. Pedig haver a főügyész, haver a főbíró, haver a rendőrök főnöke is. Van azonban néha úgy, hogy a fagyi visszanyal, és a meglopott nem hagyja magát. Ilyenkor módosítani kell a korábban a szerzésre írt törvényt, nehogy már maradjon egy kiskapu.A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos, már a parlament előtt lévő törvény ilyen. Legtöbb pontja a 2013-ban megszállt takarékszövetkezeti szektor működését akarja racionalizálni, de néhány eldugott paragrafusváltozás azoknak a kis bankoknak a lenyúlását célozza, amelyek akkor ellenálltak, és bosszantó módon még mindig küzdenek.Az egyik ilyen pénzintézet, a Kinizsi Bank veszprémi, és a városunkban tudják, hogy Lakatos Antal, a többségi tulajdonos több mint tíz pert indított az állam ellen, és nemcsak itthon, de az Emberi Jogok Európai Bíróságán is. Strasbourg éppen néhány hete nyilvánította ki: vizsgálni fogja, hogy a részvényesek a magyar állam áldozatainak tekinthetők-e? A négy évvel ezelőtti soványka sajtóhírek szerint ugyanis a tulajdonosok azért csatlakoztak "önként" - de jogfenntartással - az integrációhoz, mert különben a bank elvesztette volna a működési engedélyét. Szinte, mint a Keresztapa híres jelenetében: vagy az aláírása kerül a megállapodásra, vagy az agyveleje - valahogy így idézte Michael Corleone a maffia fegyverrel megtámogatott érveit.Az a törvény, amelyről hamarosan szavaz a Ház, s amelyhez több módosító indítványt terjesztettem be, nem tesz mást, mint nyerő helyzetet teremt az állam számára azokon a pontokon, amelyeken jelenleg vesztésre áll a magántulajdonukat védőkkel szemben. Az állam három év pereskedés után pontosan tudja, mely pontokon védhetetlen az álláspontja, de ahelyett, hogy igazodna a törvényhez, inkább a törvényt igazítja az érdekeikhez. Ahogy szokta.Sajnos azonban Strasbourgig nem ér el Orbán Viktor keze. Nem csodálkoznék, ha az emberi jogi bíróság a tulajdonosoknak adna igazat, és így gondolhatja az állam is, ezért a nagy sietség. Számukra az lenne az ideális, hogy mire az elmarasztaló ítélet megszületik, már visszafordíthatatlanul övék legyen a teljes részvénycsomag.Én abban bízom, erre már nem lesz idejük. Egy évük van hátra, és még össze is kell pakolniuk. Ezért arra biztatok mindenkit, hogy álljon ki a jogaiért, ne hagyja az értékeit elvenni. A helyi fidesznyikeket pedig arra kérem, döntsék el, kiknek az oldalán állnak. Mégiscsak veszprémiek ők, Lakatos Antal pedig köztiszteletben álló veszprémi, aki 2002-ben a Fidesz által támogatott veszprémi polgármesterjelölt volt, és a jelenlegi hatalom tüntette ki 2012-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével. Ha valakiért, hát érte szót kellene emelnie a városvezetésnek. Vagy itt is lapítanak és hazudoznak majd, mint a Pannon Egyetem tervezett tönkretétele kapcsán?