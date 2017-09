Független, bizalommal

Szerző: Kész Zoltán

Két és fél évvel ezelőtt, 2015. február 22-én, országgyűlési képviselővé választásom estéjén közös győzelmünket ünneplő beszédemben így fogalmaztam: "Érzem a felelősségemet. Tudom, hogy mit várnak tőlem a választók! Kompromisszumok nélküli, őszinte beszédet, a hatalom igazi kritikáját. Ígérem, ezt fogom tenni. El fogom mondani Orbán Viktornak: nem kérünk a rablásból, kormányzást szeretnénk látni helyette, ami a magyar emberekért szól. El fogom mondani az ellenzéki pártoknak, hogy tőlük pedig felelős együttműködést vár az ország népe, nem széthúzást és csendes kiegyezést a vállalhatatlan hatalommal."Azért lettem politikus, mert szeretem Magyarországot. Nemzeti sorskérdésnek tartom, hogy 2018-ban leváltsuk a Fidesz-kormányt. Vissza kell fordítanunk azokat az aktív százezreket, akik a sikeres Magyarország jövőjét jelentenék, akik szeretni szeretnek, így menekülni kényszerülnek a gyűlöletet építő Habony-országból. Az utolsó pillanatban vagyunk, és őszintén be kell látnunk: a kormányváltó erők nem engedhetik meg azt a luxust, hogy ne a legesélyesebb jelölt mögé sorakozzanak fel minden egyes egyéni választókerületben.Az elmúlt hónapokban személyesen és írásban egyeztettem a választópolgárok sokaságával arról, hogyan képzelik el Magyarország és Veszprém környékének jövőjét. Ezen alkalmakkor több mint 5000 ember biztosított politikai munkám támogatásáról. Az általam ismert legutolsó közvélemény-kutatási adatok is azt mutatják, hogy amíg én győzelemre állok a kormánypárti jelölttel szemben, bármely ellenzéki párt jelöltje vereséget szenvedne.Ezt a bizalmat felelősséggel viselem, így itt jelentem be, hogy a 2018-as országgyűlési választáson a győzelemmel zárult 2015-öshöz hasonlóan független jelöltként indulok Veszprém megye 1. számú országgyűlési egyéni választókerületében.A választópolgárokkal lefolytatott konzultációk után már megkerestem a politikai szerepvállalásom kezdetétől engem támogató szövetségeseimet, és azt kértem tőlük, hogy szeptember 30-ig jelezzék, továbbra is bírom-e az ajánlásukat. Ezen túlmenően hamarosan a további, a szavakból ítélve a kormány leváltását akaró pártokat és szervezeteket is felkeresem, felajánlva a lehetőséget: legyenek részesei annak, hogy az esélyes helyi jelölt legyőzze a Fidesz-központból irányított párttitkárt. Mert ne tévedjünk: bárki is lesz a hatalom jelöltje, önálló gondolat nélkül és a Veszprémben és környékén élők érdekei helyett Orbán Viktor akarata szerint kell majd élnie. Az engem támogató szervezetekkel 2017. október 31-ig formálisan is meg kívánom kötni az együttműködést.Továbbra is Veszprém érdekeit kívánom képviselni a parlamentben, hitem szerint olyan szövetségesekkel, akikkel többséget tudunk szerezni egy új kormány támogatásához. Az új miniszterelnöktől elvárom, hogy régi ígéreteket végre teljesítsen: a veszprémi déli elkerülő négysávosítását; a húszemeletes felújításának támogatását; a Pannon Egyetem és a keszthelyi Georgikon kar egységének deklarálását; a Modern Városok Program Veszprémnek rendelt, fenntartható beruházásainak megvalósulását; valamint a megye legrosszabb állapotú útjainak - például a Tés-Várpalota közötti - felújítását. Olyan miniszterelnököt tudok támogatni, aki Magyarország számára elengedhetetlenül fontos elvi ügyeket támogat: az igazságos elosztást; az oktatás, az egészségügy azonnali rendbetételét; a demokrácia, azon belül is az önkormányzatiság helyreállítását; a korrupció megállítását; az Európai Unióval való szövetség erősítését.Köszönöm az engem támogató veszprémi és környékbeli választópolgárok bizalmát, akiknek üzenem: továbbra is értük dolgozom, és azt várom el minden politikustól is, hogy az ország érdekeit helyezze a pártérdeke elé.Hajrá, Építők, hajrá, Veszprém, hajrá, Magyarország!