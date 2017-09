Szerző: Kész Zoltán

A sors fintora, hogy ennek a kormányváltó többségnek a megszületését Orbán Viktor elsősorban magának köszönheti. Ő állította egy oldalra a jobb- és a baloldal szavazóit Veszprémben, hiszen hátat fordított a helyi polgároknak, amikor megszegte a nekik tett összes ígéretét. Miatta vannak ma többségben egész Magyarországon azok a választók, akik a kormány leváltását követelik. Ide vezetett a szabadjára engedett korrupció, az emberek jogait védő demokratikus intézmények lerombolása és az, hogy Orbán Viktor az Európai Uniótól elfordulva inkább Vlagyimir Putyin lábához dörgölődzik.Az a többség, amelyik mindezt megelégelte, két évvel ezelőtt bizalmat szavazott nekem, és ezzel megtörte a Fidesz kétharmados uralmát. Később így tettek a választók Tapolcán is, amikor Veszprém megye másik kerületében is elzavarták a Fideszt, tavaly pedig a magyarok több mint fele rá sem hederített a kormány hazug népszavazási kérdésére.Ha valamit tanulhatunk ezekből az ellenzéki győzelmekből, az az, hogy már bőven elég szavazó van a kormány leváltásához, a politikusoknak pedig az a feladatuk, sőt, kötelességük, hogy őket képviseljék.Kiderült ugyanis, hogy az embereknek fontosabb az, kinek van nagyobb esélye megverni a Fideszt, mint az, hogy kit melyik politikai erő támogat. A pártoknak is ehhez kell igazodniuk és meg kell teremteniük a kormányváltás feltételeit úgy, hogy mindenhol a legalkalmasabb jelöltet indítják. Azt, akit a kormányváltó többség támogat.Orbán Viktor nem az EU-tól, a menekültektől, Soros Györgytől vagy a civil szervezetektől fél igazán, hanem ezektől a magyar állampolgároktól. Azoktól, akiknek végig kellett nézniük, ahogy Mészáros Lőrincek mesés gazdagságra tesznek szert közpénzből, miközben a kórházak tönkremennek és az iskolai oktatás színvonala a mélybe zuhan.Akiknek a gyerekeit a NER már rég Nyugat-Európába üldözte, mert a Fidesz az orruk előtt lopta el a jövőjüket. Az ilyen emberektől rettegnek a kormányoldalon, mert tudják, ezek a szavazók az első adandó alkalommal Moszkváig zavarnák a korrupt Orbán-Habony rezsim minden képviselőjét.Adott tehát a feladat mindannyiunk számára, akik le akarjuk váltani Orbán Viktor és Habony Árpád tisztességtelen rendszerét. Az egyéni politikai érdekek helyett hitelesen kell képviselnünk a kormányváltást követelő szavazókat. Hiszem, hogy minden olyan kerületben le lehet győzni a Fideszt, ahol az ellenzék a helyben legesélyesebb jelöltet támogatja. Én ezért dolgozom itt, a saját kerületemben, ezért indulok jövőre újra függetlenként a választásokon. Ígérem, mindent megteszek azért, hogy a térségnek továbbra is igazi parlamenti képviselete legyen, ne pedig egy fideszes párttitkára.Hiszek benne, hogy megismétlődhet a két évvel ezelőtti győzelem a kormánypártok felett, nemcsak Veszprémben, de mindenhol az országban. Akkor elvettük tőlük a kétharmadot, ha pedig a kormányváltó szavazókon múlik, akkor jövőre már egyharmadot sem szereznek a parlamentben.