Te leszel az Orbán-rezsim következő ellensége

Szerző: Kész Zoltán

Ma az újságírók, de holnap lehet, hogy Te leszel a következő.Mindig is jeleskedett az ellenséggyártásban Orbán Viktor, így lettek gonosznak kikiáltva a civil szervezetek, a CEU, vagy korábban az egész Európai Unió is. A Soros György-plakátok végeláthatatlan tömege olyan abszurd, hogy nem is az 1984-et, hanem annak valami bizarr paródiáját juttatja eszünkbe. A sorban most az újságírók következnek, meg úgy általában a szabad sajtó, amelynek tönkretételén egyébként a miniszterelnök évek óta keményen dolgozik.Talán csak sovány vigaszt nyújthat az a tény, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján, ha Orbán Viktor közellenségnek tekint Téged, akkor valamit biztosan nagyon jól csinálsz.Ugyanis a kormány vélt és valós ellenségeinek többsége épp azért lett kipécézve, mert lelkiismeretesen tette a dolgát. Civil szervezetek, amelyek nem közpénzből, mégis lelkiismeretesebben látnak el állami feladatokat, mint maga az állam. A CEU, amely nemcsak Magyarország legmagasabb színvonalú egyeteme, de régiós szinten is meghatározó oktatási intézmény. Most pedig azok az újságírók, akik szinte heti rendszerességgel szállítják a híreket a fideszes politikusok korrupciós ügyeiről, a kormány átgondolatlan, hibás döntéseiről.Mert, ha tetszik Orbánnak, ha nem, ez a sajtó feladata. Nem a kormány feltétel nélküli kiszolgálása, hanem a tájékoztatás és a mindenkori hatalom folyamatos ellenőrzése. Szerencsére van még Magyarországon olyan sajtómunkás, aki pontosan ezt teszi, aki jól végzi a munkáját, ezért is kerültek éppen ők a Fidesz célkeresztjébe.Az lehet az érzése az embernek, hogy az Orbán-Habony rezsimben nem éri meg keményen dolgozni, nem éri meg sikeresnek lenni, mert előbb-utóbb kicsinálnak, ellenség leszel, és amid van, azt mind elveszik, odaadják Mészáros Lőrincnek vagy valamelyik másik strómannak.Ez történik a médiával is, így épül fel a fideszes véleményterror gépezete, amelyben önálló gondolatoknak, igazi szakmai munkának nincs helye.Ennek a gépnek a fogaskerekeit ráadásul a mi pénzünkből zsírozzák be, de még az adóforintjaink milliárdjaiból sem tudják elérni a céljukat. A közmédia, a TV2, a megyei lapok legnagyobb baja az, hogy egyre kevesebb embert érdekelnek. Akármennyi közpénzt tömnek beléjük, a kormánymédia csak addig tart, amíg a hatalom köldökzsinóron táplálja.Úgy látszik, Orbán úgy döntött, hogy ha az emberek nem akarják olvasni a szennylapjait, vagy naphosszat nézni és hallgatni a hazugságait, akkor inkább kiirtja a konkurenciát. Ezért akar mindenáron leszámolni az újságírókkal. Pedig nem lenne egyszerűbb inkább nem ellopni a pénzünket, miniszterelnök úr? Akkor nem kellene leszámolni senkivel, és nem kellene nyugtalanul forgolódni éjjel, attól rettegve, milyen új botrány kerül másnap a címlapokra, vagy mindig attól félni, mi lesz, ha egyszer leváltanak és jön a számonkérés. Valószínűleg Orbánék már túl mélyen vannak ahhoz, hogy visszaforduljanak.Szerencsére nem vagyunk tehetetlenek, mindannyian segíthetjük a maradék független média működését.Először is azzal, hogy nem nézzük Andy Vajna tévéjét, nem vesszük meg Mészáros Lőrinc újságját, nem olvassuk Habony Árpád híroldalait, elkapcsolunk a köztévéről. Helyettük a még piaci alapon működő, valódi sajtót fogyasztjuk. Másodszor pedig jövő tavasszal elzavarjuk ezt az egész bandát, akkor ugyanis napok leforgása alatt omlik majd össze az a propagandagépezet, amelyet felépítettek.