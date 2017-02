Átadták az Év Bortermelője díjat

Forrás: Sztárklikk/MTI

A Magyar Bor Akadémia által a Corinthia Hotelben rendezett ünnepi gálaebéden és díjkiosztón díszvendégként részt vett Áder János köztársaság elnök is. Az oklevéllel járó elismerést Zilai Zoltán, a Magyar Bor Akadémia (MBA) elnöke nyújtotta át a díjazottnak."Az immár 25 éve február elején megszervezett ceremónia minden évben egy igazi szakmai ünnep is" - hangsúlyozta a borakadémia elnöke. Hozzátette, hogy tavaly a sok eső ellenére is 2,7 millió hektoliter jó minőségű bort szüreteltek le. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt év tapasztalatai alapján a rozé, valamint az ökológiai szőlőkből készített borok iránti kereslet növekedőben van. "A klasszikus pezsgő borok készítése új terület sok már befutott borász számára is, de egyre többen vállalják a tanulás, kísérletezés áldozatát" - mondta Zilai Zoltán.Koncz Ildikó, az MBA főtitkára a díjazott szakmai életútját felidézve elmondta, hogy Mészáros Pál borászcsaládban született, felmenői közül mindenki szőlővel, borral foglalkozott, dédapja hegybíró volt Szekszárdon. Ő 1970-ben végzett agrármérnökként, első szőlőjét 1974-ben telepítette Kisbödőben, ez a terület azóta is a család birtokában van. Első munkahelyén növénytermesztőként kivette a részét a szőlőrekonstrukciós munkákból. Majd újabb földterületeket vásárolt, és átállt a fehér szőlő termesztésére, mert akkoriban azt jobban megfizették, mint a vöröset. Később jó minőségű kékszőlőt kezdett el telepíteni, a rendszerváltás után pedig újabb 10 hektárt vásárolt. 2002-ben már 40 hektáron gazdálkodott a család, 2008-ban árverés keretében újabb 40 hektár föld került a tulajdonába, a birtokméret hamar elérte az 500 hektárt. 2010-ben palackozót, készáruraktárt építettek és különleges szőlőfajták is megjelentek a birtokon. Mészáros Pál ma már több mint 120 hektáron gazdálkodik családjával, és főként kék szőlőt termesztenek.Koncz Ildikó hangsúlyozta, hogy a Mészáros Borház és Pince eredményei nemzetközi szinten is figyelemre méltóak. 2008-ban aranyérmet nyertek a világ egyik legrangosabb borversenyén Bordeaux-ban, 2007-ben ugyancsak aranyérmet vihettek haza a Monde Selection versenyről, Brüsszelből, 2015-ben a VinAgora Nemzetközi Borversenyen négy aranyérmet szereztek, míg fia, Mészáros Péter a legeredményesebb fiatal borásznak járó különdíjban részesült. A 36. Magyar Bormustráról három arany és három ezüstéremmel térhettek haza. 2016-ban egy ezüst mellett két aranyérmet nyertek Bordeauxban. 2012-ben Az Év Pincészete, 2016-ban Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka címét nyerték el. "Ma a pincészet profi minőségéről, művészi arculatáról, innovatív karakteréről ismert" - mondta a borakadémia főtitkára.