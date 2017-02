Narancsos birsalma chutney lila hagymával

Hozzávalók:

Elkészítés:

4 személyre- 1/2 kávéskanál őrölt gyömbér- 1 kávéskanál rózsabors- 1 fej lila hagyma- 1 narancs- 4 birsalma- sóMegtisztítjuk, kockára vágjuk a birset (lehet héjastul is), és feltesszük párolódni a kockára vágott hagymával együtt. Belereszeljük a gyömbért (vagy megszórjuk az őrölt gyömbérrel), hozzáadjuk a narancs vékonyra vágott héját. A narancshúst megtisztítjuk a fehér hártyáktól, felkockázzuk, és ezt is hozzátesszük. Rózsaborssal, sóval ízesítjük, és együtt készre pároljuk. Nem kell pépesre főzni, maradhat roppanós, darabos. Ha szeretjük, erősíthetjük az ízét csilivel is.