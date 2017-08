Pöttyös Panni és a Balatoni Habos Mogyoró lettek az ország tortái

Forrás: nlcafe.hu

A két győztes tortát a nagyközönség először augusztus 19-én és 20-án, Budapesten, a Magyar Ízek Utcáján kóstolhatja meg.Idén hatodik alkalommal írta ki az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete a Magyarország Cukormentes Tortája versenyt, amelyre az ország bármely cukrászdája és vendéglátó egysége nevezhetett.A cukrászok a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által jóváhagyott alapanyaglistából válogathattak. A verseny győztese végül a Pöttyös Panni névre keresztelt torta lett, amelyet a budapesti Zazzi Cukrászda alkotott, és amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot, sem fehér lisztet.Az üde málna mousse kellemesen savanykás ízét a szilva réteg édessége kompenzálja. Pöttyös Panni piskótája ráadásul mákos, amit a mandulaliszt tesz selymesebbé.A tetején pöttyökkel díszített (innen a név) édesség alacsony szénhidráttartalmú, a kiegyensúlyozott étrendbe illeszthető könnyű finomság, amelyet bátran fogyaszthatnak a cukorbetegek is. Egy szelet torta mindössze 6 gramm szénhidrátot és 167 kalóriát tartalmaz.Eggyel kevésbé egészséges, de legalább ugyanolyan mennyei lehet a Magyarország Tortája is, amely címet idén a Balatoni Habos Mogyoró nyerte el. A tortát a budapesti Horváth Cukrászda Kft. alatt futó SUGAR! Design Cukrászda cukrásza, Vaslóczki Orsolya készítette, aki korábban a Magyarország Cukormentes Tortája versenyt is megnyerte.