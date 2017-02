Hozzávalók:

Elkészítés:

4 személyreA VALENTIN-PIZZA- 2 evőkanál olívaolaj- 15-20 dkg mozzarella- pár koktélparadicsom- fél marék olívabogyó - olajbogyó- 6 szelet jó minőségű sonka- 8 szelet bacon- 1 kis üveg pizzaszósz- 30 dkg kész pizzatészta- 1 kis marék rukkola salátaHÁZI PIZZASZÓSZ- 1 kávéskanál szárított bazsalikom- 1 kávéskanál szárított oregánó- 2 evőkanál olívaolaj- 1-2 gerezd fokhagyma- 1 kis vöröshagyma- 1 400 g-os daraboltparadicsom- konzerv paradicsomkocka- 1 kávéskanál méz vagy cukor- só- borsHÁZI PIZZATÉSZTA- 25-30 dkg liszt- 15 g friss élesztő- 1 teáskanál cukor- 1 teáskanál só- 2 evőkanál olívaolaj- 1 - 1,5 dl langyos vízA VALENTIN-PIZZAELŐKÉSZÍTÉS: 20 perc SÜTÉS: 12 perc - A HOZZÁVALÓKAT 2 pizzához kalkuláltuk: - Kiterítjük a kész pizzatésztát (ha túl vastagnak találnánk, akkor kicsit nyújtunk rajta). Két szív alakot vágunk ki belőle. Mindkettőt vastagon megkenjük pizzaszósszal, úgy, hogy a szélén egy keskeny sáv üresen maradjon. A szélére ráfektetjük a szeletelt bacont. A sonkából kis rózsákat gyűrünk, és a szívalak egyik felére rakjuk. A másik félre jön a felezett paradicsom és a felkarikázott olajbogyó. Összetépkedjük a mozzarellát, ezt is rászórjuk a pizzákra. Meglocsoljuk olívaolajjal. 220 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és pár perc alatt megsütjük. Rászórjuk a rukkolaleveleket, és már ehetjük is.HÁZI PIZZASZÓSZELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 20 perc 1 adag: 40 kcal - Az olajon üvegesre sütjük a nagyon finomra vágott vöröshagymát. Rádobjuk a lereszelt fokhagymát, fél percig kevergetve pirítjuk. Ráöntjük a paradicsomkonzervet, hozzáadjuk a fűszereket, és kis lángon addig rotyogtatjuk, míg kicsit be nem sűrűsödik, közben ízlés szerint sózzuk és borsozzuk.HÁZI PIZZATÉSZTAELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 25 perc - 1 adag: 200 kcal - Nagy tálba szórunk 25 dkg lisztet. A közepébe kis mélyedést vájunk. Ide szórjuk a cukrot, rámorzsoljuk az élesztőt. Öntünk rá egy-két evőkanálnyi langyos vizet, és hagyjuk tíz percig habosodni az élesztőt. Utána hozzáadjuk a sót, öntünk rá egy deci langyos vizet, és kézzel vagy fakanállal tíz percig dagasztjuk, hogy gyúrható állagú tésztát kapjunk. Ha kell, kis vizet vagy lisztet adhatunk hozzá. Ha már fényes, beledagasztjuk az olívaolajat is. Lisztezett deszkára borítjuk, vékonyra kinyújtjuk. Amíg formázzuk, rárakjuk a feltétet, meg is kel annyira, hogy mehessen a forró sütőbe.