Zöld spárga húsgombóccal, tükörtojással

Hozzávalók

Elkészítés

2 csomag friss zöld spárga60 dkg darált sertéshús4 + 1 db tojásfűszerek: só, bors, kakukkfű2 db száraz csípős piros paprikaolaj a hús sütéséhez és a spárga párolásáhozA zöld spárga végéből letörsz roppanásig kb. 3-4 cm-t, ha még kemény a megmaradt szálak vége, tisztítsd meg zöldségtisztítóval.A darált húshoz hozzáadsz 1 db tojást, sózod, borsozod, más fűszert, pl. kevés kakukkfüvet, pirospaprikát) is szórhatsz bele. Összedolgozod és gombócokat vagy korongokat formálsz belőle.Ha nagyon lágy lenne, kevés zsemlemorzsát is adhatsz hozzá, sőt bele is forgathatod.A gombócokat bő olajban, a korongokat kevés olajban elkezded kisütni.A spárgákat egy serpenyőben elhelyezed. Rádobod a darabokra vágott csípős paprikát, olíva olajjal vagy vajjal, kevés víz hozzáadásával felteszed párolódni - fedő alattA tükörtojásokat egy nagyobb serpenyőben lassan sütni kezded.A sütési hőmérsékletek megfelelő beállításával elérheted, hogy mindhárom hozzávaló egyszerre legyen kész.A tányérokon elhelyezed a tükörtojásokat, mellé rendezed a spárgákat, tetejére teszed a húsgombócokat vagy korongokat és már fogyasztható is az étel.Forrás: haztartas.hu