Egy szavát se hidd Vona Gábornak

Szerző: Gréczy Zsolt

Időnként előfordulnak felhorgadások - mély döbbenetemre liberális megmondóktól is -, hogy Orbán eltakarítása érdekében a Jobbikkal is össze kell fogni. Az eszükbe sem jut egyrészt, hogy ez nem egyirányú pálya, vagyis a Jobbikkal való együttműködés nem azon múlik, hogy valamelyik demokrata párt akarja-e, és a Jobbik ott áll készenlétben, alig várva, hogy bólinthasson. Jobb, ha mindenki tudja, a Jobbik, sem akar együttműködni "velünk", tehát ezt a történetet már csak ezért sem érdemes erőltetni. Végig kéne gondolni, hogy tényleg szavazatok százezreit veszítse el a baloldal azért, mert megpróbálja magához ölelni a parlamentben vérvádazó, zsidóknak listát állító, cigányozó, uniós zászlót égető, a rakparti cipőkbe beleköpő figurákat?Ezekkel nincs együttműködés, egy szavukat sem hisszük el arról, hogy a Jobbik tulajdonképpen sosem volt rassziszta vagy antiszemita párt. És nyilván az oroszok embere KG Béla sincs, valamint Vona Gábor sem látta az emberiség jövőjét az iszlámban, és puszta véletlen, hogy a Jobbiknak egyetlen szövetségese sincs az Európai Unióban, és az euroszkeptikus szélsőjobbon sem....Aki tényleg győzni akar 2018-ban, az először is menjen el szavazni. Ne otthon üljön, ne a köldökét nézze, hogy úgysem lehet, meg, hogy torzít a választójogi törvény. Ha mi leszünk többen, ha ránk jön több szavazat, akkor nekünk fog torzítani. Ha az egyéni körzetekben sikerül megállapodni abban, hogy egy demokrata induljon a Fidesz és a Jobbik ellen, akkor lehet kormányváltás. És akkor se Orbán, se Vona nem lesz miniszterelnök, sőt, a Jobbik egyetlen egyéni körzetet sem nyerne.Nem összefogni kell velük, hanem legyőzni őket.Persze a történelem ismer olyat, hogy valaki, vagy valakik megváltoznak, de az nem ez a Jobbik, és főleg nem most, 2018-ban. Jobb, ha mindenki tudja: lehet nélkülük győzni.