Gyurcsány idején a foci is jobb volt

Szerző: Gréczy Zsolt

Az UEF felmérése és bonyolult pontszámítása alapján a magyar kupacsapatok ma rosszabbul teljesítenek, mint "abban" a nyolc évben, ha úgy tetszik, Gyurcsány idején. Csapataink 2004-2005-ben 17-ek is voltak az európai ranglistán. A legrosszabb pozíció abban a nyolc évben a 41. volt.Amióta Orbán stadionokat épít és ömlik a pénz a fociba, a legjobb helyezésünk a 27., a legrosszabb 2013-2014-ben a 47. Jobban teljesítenek a csehek, a szlovákok, a románok, a szerbek, a horvátok és a lengyelek is.Amikor az MLSZ meghirdette az új programot, erre a szezonra már két főtáblára jutó csapatot vizionáltak, ehhez képest szeptemberre nem maradt senki, a Fradi, a Vasas és a Honvéd is kettős vereséggel búcsúzott. A legtovább jutó Videoton az utolsó körben a két meccsen egyetlen gólt sem rúgott.Utoljára a Bajnokok Ligájában a Debrecen szerepelt - 2009-ben, előtte a Ferencváros érte ezt el - még a Horn-kormány idején. Orbán idején sehol semmi... Az Európa Ligába a Videoton 2012-be jutott be, de ugyanezt a Fradi is produkálta 2008-ban, a Gyurcsány-kormány idején. Olimpiára a magyar válogatott 1996-ban jutott ki - a Horn-kormány idején.Persze, lehet azzal jönni, hogy a válogatott kijutott az Európa-bajnokságra, igaz, ehhez növelni kellett a kijutók létszámát. Minden korábbi kiírás szerint már kiestünk volna. (Ettől még az ottani szereplés sikeres volt.) A mostani VB-selejtező sorozatban viszont Andorrának és Feröer-szigeteknek gólt sem lőttünk, előbbitől ki is kaptunk. Idén a magyar válogatott csak Lettországnak rúgott gólt, senki másnak.Hogy mi ebből a tanulság? Annyi biztosan, hogy hiába dőlt a pénz Orbán hobbijába, az eredmények ezt nem igazolták. Amikor az ország kormánya nem futballba, hanem oktatásba és egészségügybe fektette a magyarok pénzét, ugyanilyen, vagy a jelenleginél jobb eredményeket produkált a sportág.Végül még egy adat: a Gyurcsány-kormány idején többen jártak ki meccset nézni, mint most, pedig nem kapott minden falu új stadiont az adófizetők pénzéből. Emellett Orbán eltüntette a magyar futballtérképről Győrt (Quaestor), Pécset, Kecskemétet, Nyíregyházát. Hol van már Dunaújváros, Tatabánya, Békéscsaba? Lett viszont Gyirmót, Felcsút és Balmazújváros...