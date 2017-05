Orbán szövetségese Gyurcsány mellett

Szerző: Gréczy Zsolt

Amíg itthon a Momentum antidemokratikus módon népszavazási kezdeményezéssel próbálja politikai ellenfeleit letörölni a színről, amíg Botka László visszavonulásra szólítja fel Gyurcsány Ferencet - a dolgok jelen állása szerint - még mindig egyetlen lehetséges szövetségesét, addig Európa üzen a magyar választóknak.A Demokratikus Koalíció tegnapi, Európáról szóló konferenciáján felszólalt Andor László, Göncz Kinga és Eörsi Mátyás, de mellettük három külföldi vendég is tiszteletét tette. Itt volt Ulrike Lunacek, a Zöldek képviselője, Joseph Weidenholzer, a Szocialisták és Demokraták frakciójából, és Frank Engel az Európai Néppártból.Tehát nem kevesebb történt, mint hogy Orbán pártcsaládja az ősellenség Gyurcsány Ferenc mellett szerepelt. Ugyanilyen fontos azonban az is, amit mondott a néppárti politikus: "a migráció nem krízis, hanem egy helyzet, amelyet meg kell oldani. Van elég probléma, ne akarjuk az EU-t is problémává tenni" - tette hozzá. A Fidesz európai pártcsaládjához tartozó politikus üdvözölte, hogy a DK megpróbálja keresztülvinni azt az üzenetet, hogy az EU nem Magyarország ellen van.Hát így, ha valaki nem értené. Nem kevesebb, hanem több DK és Gyurcsány Ferenc. Ennyi az üzenet.