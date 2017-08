Tények Gyurcsány-fóbia ellen

Szerző: Gréczy Zsolt

- Gyurcsány Ferenc az utolsó aktív baloldali politikus, aki választást nyert Magyarországon, aki legyőzte Orbán Viktort.- Amikor Gyurcsány 2004-ben átvette a kormányzást Medgyessy Pétertől, a Fidesz 15 százalékkal vezetett. Másfél év alatt sikerült fordítani, és nagyobb különbséggel nyerni mint 2002-ben. Tényleg nem tudott kormányozni? Hogy nyerhet választást egy állítólag nem sikeres miniszterelnök?- Gyurcsány Ferenc volt az első miniszterelnök, aki pártját hatalomból, tehát a kormányrúd mellől vezette újabb győzelemre, és ehhez még a választójogi törvényt sem kellett átírni. (Horn Gyulának ez parlamenti kétharmadról, és az MSZP abszolút parlamenti többségével sem sikerült...)- Gyurcsány Ferenc kormányzása három részre osztható: 1. 2004-2006: hátrányból indulva győzelem, a 100 lépés programjával és az ÚJ Magyarország Fejlesztési Tervvel (ÚMFT). Az ÚMFT-ben ígért beruházások több, mint mint 90 százaléka utóbbi megvalósult. 2. 2006-2008. Reformok indítása, csatlakozás a schengeni övezethez, az amerikai vízumkényszer felszámolása, az ország közúti, egészségügyi és oktatási infrastruktúrájának fejlesztése. 3. 2008-2009. A világválság minket sújtó részének sikeres kezelése.- Gyurcsány Ferenc 2006. október 6-án az őszödi beszéd kiragadott mondatainak nyilvánossága után bizalmi szavazást kért a Parlamentben. A teljes MSZP- és SZDSZ-frakció a munka folyatására kérte... (A bizalmi szavazás cáfolja azokat, akik szerint Gyurcsánynak le kellett volna mondania. Megvolt a lehetőség, hogy a koalíciós pártok elmozdítsák a helyéről. Nem tették...)- Gyurcsány Ferenc azért mondott le 2009-ben, mert harmadik válságkezelő csomagjához már nem kapta meg pártja támogatását - majdnem ugyanezt a csomagot Bajnainak megszavazták -, és nem akarta azt sem, hogy a nevéhez fűződjön a 13. havi nyugdíj teljes elvétele.- Nincs egyetlen olyan felmérés sem, miszerint ma Gyurcsány Ferenc többet visz az ellenzéktől, mint amennyit hoz- Ha Gyurcsányt állítólag lekaraktergyilkolták, akkor miért a DK-t mérik a negyedik legnagyobb erőnek, miért nem szavaznak nagyobb számban a többiekre, az "újakra", a "tisztákra"? Történik mindez annak ellenére, hogy egyszerre üti a Fidesz, a Jobbik, és szinte a teljes ellenzék...- Ha Gyurcsány állítólag "leszerepelt" és "elutasítják", hogy lehetett a DK a Fidesz mögött második Budapesten a, tisztán listás, tehát a pártok népszerűségét mutató európai parlamenti választáson?- Hogy lehet, hogy a "megosztó" Gyurcsány ugyanannyi képviselőt küldött Brüsszelbe, mint az MSZP, és többet, mint az állítólag nem megosztó, ellenben patyolat tiszta, Bajnai vezette Együtt-PM és a talán még hófehérebb LMP?- Az időközi választások eredményei - és ezek nem közvéleménykutatások - azt mutatják, hogy ha a DK benne van az ellenzéki együttműködésben, akkor az ellenzék nyer (Zugló, Veszprém, Újpest, Salgótarján) . Ha nincs benne (az MSZP a DK nélkül indul), akkor az MSZP vezette ellenzék veszít Dopeman - Józsefváros.). Ha a DK és az MSZP külön indul, akkor a DK bőven legyőzi az MSZP-t. (Dunaújváros, Debrecen.)- Gyurcsány idején kisebb volt a kivándorlás, kisebb volt az államadósság, erősebb volt a forint, olcsóbb volt a benzin, kisebb volt az áfa, többen jártak egyetemre, többet költöttek egészségügyre, nem volt ekkora tandíj, nem ültek pártkatonák független testületek élén. Nem nyert semmilyen pályázatot Gyurcsány Ferenc gázszerelője, fogorvosa, focis társa stb.- Az utolsó igazi nagybefektető a Gyurcsány-kormány idején érkezett, a Kolozsvár elől megszerzett kecskeméti Mercedes-gyárral. A Mercedes nélkül ma nagyjából stagnálna a magyar gazdaság teljesítménye...- Amikor Gyurcsány lemondott, másfél millió szavazója volt az MSZP-nek. Azóta a szocialistáknak volt négy elnöke (Lendvai, Mesterházy, Tóbiás, Molnár) és két miniszterelnök-jelöltje (Mesterházy, Botka). Egyikükkel sem közelített meg semmilyen, a Gyurcsány-korszakhoz mérhető eredményt a Magyar Szocialista Párt. Pedig Gyurcsány lemondása 8 és fél éve történt...- Ha 2009 és 2010 között a Gyurcsányt kiszorító MSZP megőrzi a lemondáskor mért másfél millió szavazót, sosem lett volna Orbánnak kétharmada. De az MSZP - immár Gyurcsány nélkül, az egy évre vállaló Bajnai által nemigen támogatva - elvesztett még félmillió támogatót. Ezért lett kétharmad.- A Gyurcsányt ma bíráló MSZP-seknek szinte kivétel nélkül az az időszak volt a politikai karrierjének csúcsa (miniszteri, államtitkári pozíciók, polgámesteri helyek), amikor Gyurcsány kormányzott. Ez Botka Lászlóra és Molnár Gyulára is igaz...- Nincs ma olyan vezető, érdemi hatáskörrel és befolyással rendelkező szocialista politikus, akinek ne lett volna szerepe az MSZP-ben és/vagy a kormányban Gyurcsány idején- Az MSZP új székházba költözését az akkori elnökség támogatta, Gyurcsány a rá bízott Táncsics Alapítványt veszteséggel vette át és nyereséggel adta vissza.- Gyurcsány nem elhagyta az MSZP-t, hanem egy pártszavazással megpróbálta megreformálni. A valós párttagsági adatok alapján a pártszavazást megnyerte, de a szavazást mégis érvénytelennek és eredménytelennek nyilvánították. A reformkísérlet elbukott, ezért alapított új pártot.- Az IMF hivatalos jelentése szerint Magyarország 2008-2009-ben példamutatóan kezelte a gazdasági világválság következményeit. Ez igazolja, hogy Gyurcsány Ferenc részese volt a Bajnai által eredményesen folytatott sikeres munkának.- Ha Botka László szerepelhetett egy listán - közvetlenül Gyurcsány Ferenc mögött - 2010-ben és 2014-ben, akkor miért nem szerepelhetnek együtt 2018-ban?- Botka László 2004-ben egyike volt azoknak, akik Gyurcsány Ferenc mellett érveltek Kiss Péterrel szemben Medgyessy bukása után- A Gyurcsány-kormány reformjait méltatta Budapesten Barroso bizottsági elnök, Merkel német kancellár és Sarkozy francia elnök. Itt volt az amerikai elnök, Gyurcsányt fogadták Washingtonban is.- Gyurcsány volt az, aki az utolsó tárgyalási pillanatban még egymilliárd euró fejlesztési pénzt szerzett Magyarországnak. Mai áron mintegy 300 milliárd forintról beszélünk.- Gyurcsány volt az első magyar miniszterelnök, aki kormányfői időszaka alatt nem vette fel a fizetését. A neki járó anyagi juttatásokat jótékony célra ajánlotta fel.- Gyurcsány volt az első vezető politikus, aki nem csak önmaga, hanem házastársa és gyermekei vagyonnyilatkozatát is nyilvánossá tette.- Ki más próbálná meg megszólítani a 2006-os 2,6 milliós MSZP-SZDSZ szavazótábort, mint akinek ez egyszer már, mindeddig utoljára sikerült?- A Gyurcsány vezette DK-val valamilyen választáson, tüntetésen már együttműködött az MSZP, az Együtt, a Párbeszéd (utóbbiban volt LMP-s politikusok), a MoMa, a Szolidaritás és a Liberálisok, Ezek szerint Gyurcsány Ferenc mégsem annyira elutasított?- Gyurcsány idején sosem fordult elő, hogy az MSZP 5 százalék alatt kapjon szavazatot bármilyen választáson. Botka és Molnár Gyula idején Debrecenben ez is megtörtént.- Karácsony Gergely, a Párbeszéd mai miniszterelnök-jelöltje a zuglói önkormányzati választás előtti utolsó kampányrendezvényére Gyurcsány Ferencet hívta meg utcafórumra. Karácsony nyilván azért fordult a DK elnökéhez, mert úgy gondolta, segíthet abban, hogy nyerhessen. A DK elnöke nagy tömeg előtt ajánlotta a másik párt jelöltjét, és két nap múlva Karácsony magabiztosan polgármester lett.- 2018-ban Gyurcsány Ferenc indul a választáson. Csak az a kérdés, hogy hogyan, milyen módon. Erről azonban kizárólag a Demokratikus Koalíció elnöksége hivatott dönteni.