Szerző: Juszt László

"A Fidesz arra kéri a kormányt, hogy hosszabbítsa meg május végéig a nemzeti konzultációt - jelentette be Kósa Lajos. Kósa azt is kérte: a kormány kezdje feldolgozni és közölni a részeredményeket, annak érdekében, hogy az Országgyűlés még a tavaszi ülésszakban az emberek véleményének figyelembe vételével tudjon döntést hozni."Szóval, van a pofátlan hazugságnak egy olyan foka, amikor elfogynak a szavak és már röhögni sem tud az ember, csak kínosan vigyorog. Ez tipikusan az.Ennél sokkal egyszerűbb lenne azt mondani: Emberek - ha hiszitek, ha nem - volt egy közvéleménykutatás, amely 100 százalékban azt mondta, hogy Orbán szebb, mint Brad Pitt, tehetségesebb, mint C. Ronaldo, s aki ezt kétségbe vonja, az nem igaz magyar, s Hegyeshalomnál adhatja le a személyi igazolványát.