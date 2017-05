Szerző: Juszt László

Szijjártó Péter arra reagált, hogy Bill Clinton kijelentette: a lengyelek és a magyarok az Egyesült Államoknak és a hidegháborúnak köszönhetik szabadságukat, most mégis elegük lett a demokráciából, és tekintélyelvű diktatúrát akarnak.Erre mit mond ez a futsbalos? Magyarország szabadságát a magyar emberek harcolták ki, magyarok tízezrei adták életüket a szabadságáért. A magyar nép szabadságküzdelmének ilyen módon való lebecsülése elfogadhatatlan.Hangsúlyozta: nyilvánvalóan Bill Clinton is tudja, hogy a magyar emberek demokratikus parlamenti választásokon döntöttek Magyarország jövőjéről.Ad. 1. Engem speciel nem sértegetett Bill Clinton.Ad. 2. Teljesen egyetértek a véleményével.Ad. 3. A futsbalos pedig figyeljen arra, hogy két egymást követő mondatával ne hazudtolja meg saját magát. (Mert vagy "tízezrek adták az életüket a szabadságért", vagy "demokratikus, parlamenti választásokon döntöttek a jövőről".Ad. 4. Ha volt is demokratikus választás, az korántsem jelenti azt, hogy a hatalomba kerültek azt demokratikusan gyakorolják. SŐT!!!!