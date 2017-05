Mi lehet az oka a CEU elleni kormányzati támadásnak?

Mezei Ferenc (Budapest, 1942. január 17.) Széchenyi-díjas magyar fizikus: "... a CEU jelenlegi üzleti modelljét (tanítás magyar egyetemen, USA diploma kiállítási jogosítvány egy asszociált USA-beli postafiók egyetem által) csak akkor lehet, szabad és az ország számára előnyös fenntartani, ha ugyanezt az elvi lehetőséget biztosítjuk a többi magyar egyetem számára is, beleértve többek közt a versenytárs állami egyetemeket, pl.: ELTE, DE, SzTK, BME stb.



Ehhez annyi kell, hogy egy befektető cég az USA-ban akkreditációt szerezzen be, és szerződést kössön egy magyar egyetemmel az oktatási tevékenység ellátására, mint ahogy a KEE teszi a CEU számára.



Az egyetem diákjai részére ez USA-beli diploma egy térítésköteles külön opció lenne, ami az amerikai illetőségű befektető cégtől szerezhető be. Az utóbbi pedig a magyar egyetemnek fizet térítést a tanításért és így előmozdítja az egyetem fejlesztését, segíti kiváló hallgatók és oktatók vonzását, megnyerését."

"Újabb rangsorra került fel a CEU: a Times Higher Education összeállította azoknak a felsőoktatási intézményeknek a listáját, amelyekben magas a külföldi hallgatók aránya. A lista élén az Egyesült Arab Emírségekben található American University of Sharjah áll: az ötezer hallgató 84 százaléka külföldi. A második helyet a CEU szerezte meg, ahol öt kontinens száz országból érkeznek hallgatók, 133 országból 13 887-en végeztek eddig az intézményben."

Szerző: Juszt László

