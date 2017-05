Néhány napja feltettem egy nagyon szolid, féltő szándékú kérdés

Szerző: Juszt László

Nem titok, - ellenőrizhető - a rendszerváltás előtt jóval kisebb arroganciával kezelte. A legvadabb "kérdéseket" is megúsztam max. egy-két hónapos eltiltással.A rendszerváltás után a "büntetési tételek" évekre nőttek. Plusz törvénytelen bírósági eljárásra például '99-ben, amikor Orbán első gigantikus hazugságát mutattam be. Nem beszélve a "mellékbüntetésekről", a különböző lejáratási kampányokról, amik ellen még védekezni sem lehet, mert ha az ember magyarázkodni kezd, még jobban belesüllyed a mocsárba.De kérdeztem, szinte megszakítás nélkül. Az egyhangú kormánysajtó és a hatalom persze nem reagált. Nem is vártam mást. Nem is nekik szántam, hanem elsősorban magamnak, másodsorban azoknak, akik még mernek gondolkodni.Néhány napja feltettem egy nagyon szolid, halk szavú - és tényleg féltő szándékú - kérdést a Momentummal kapcsolatban. Abban biztos voltam, hogy az ellenzéki oldalon lesznek, akik ezért nekem rontanak. Ez korábban sem izgatott és most sem. Az viszont nagyon zavar, hogy a kormánypárti sajtóhenger - úton-útfélen - ezt idézi. Nem zavarna és jogosnak tartanám, ha a korábbi több ezer - nekik kényelmetlen - témát is feleannyit visszaböfögnék. Nem teszik.És ebből következik egy igen súlyos sajtóetikai kérdés: lehet-e egy valódi ellenzéki újságíró elfogult, azért mert a kormánypárti médiahenger az? És erre most tényleg csak a tankönyvi választ tudom. De nem vagyok abban biztos, hogy az a helyes válasz...