Orbán Viktor megvéd minket

Szerző: Juszt László

A diktatúra sajátja, hogy a fenyegetettség érzetét fenntartsa. A diktátor "feladata", hogy a "zembereket" megvédje a támadásoktól, hogy elűzze a veszélyt, amit ő maga idéz fel, vagy elő.De mi van akkor, ha nincs is veszély? Ha annyira jelentéktelenek vagyunk, hogy meg sem akar minket senki merényelni? Akkor bizony be kell bizonyítani az ellenkezőjét. Mi sem egyszerűbb, ha kezemben a média egésze. Megjelentetek egy hírt az egyik lapomban:"Robbantani akart két arab a bécsi metróban", következésképp már itt a veszély a szomszédban. Ezt az úgynevezett hírt azután végig lehet futtatni a teljes médiában. Miként ez történt. Annak pedig, hogy csupán egy álhírről van szó, már senki nem néz utána. Pár nap múlva már senki nem is emlékszik az "ügyre", de ami a lényeg a félelem érzete sikeresen lett betáplálva. A feladat letudva.A góré megint elmondhatja mi megvédjük magunkat, ehhez persze törvénymódosításra van szükség, hogy lehallgathassuk a telefonokat, mindet, - tehát a tieiteket is.Figyelhessük az emaileket - mindet, s persze a tieiteket is - és persze létrehozhassunk egy új szervezetet, amely a terrorral, a potenciális terroristákkal foglalkozik - persze a Ti érdeketekben is, (de leginkább az enyémben!)