Orbáncsicska

Szerző: Juszt László

"Hát így jártál!" Mondhatják mostanában Farkas Flóriánnak is a cimbijei. Ugyanis hivatali visszaélés gyanújával nyomozást rendelt el a Budapest Főváros Kormányhivatal ellen a BRFK az Országos Roma Önkormányzat ügyében.A gyanú szerint az ORÖ törvényességi felügyeletét ellátó kormányzati szerv részrehajlóan járt el, és nem nem teljesítette a törvényes rend helyreállítására vonatkozó utasításokat.Farkas Flórián érdekei szerint jártak el, amikor megpróbálták elmozdítani az elnöki posztról Hegedüs Istvánt.Előfordult, hogy késő este, a beadvány érkeztetése után alig két órán belül adtak ki állásfoglalást. Máskor nem siettek a törvényesség ellenőrzésére vonatkozó vizsgálatokkal. Makai István képviselő két évvel ezelőtt kért törvényességi ellenőrzést az önkormányzattal szemben, amelyet azóta sem végeztek el.Fiktív megyei ORÖ-s irodák miatt is nyomoznak.Farkas miniszteri biztosként felügyelte a Híd a munka világába nevű programot, amelyben 1,6 milliárd forintot költhettek volna a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának segítésére, ehelyett drágán béreltek irodákat. Ez már az EMMI-nek is sok volt. Vsszakérte a pénzt. Természetesen nem tudta visszaadni, viszont Orbán különkeretből kisegítette.Ha szabad kérnem, erre is kiterjeszteni a nyomozást!