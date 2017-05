Szerző: Konok Péter

Kőbányán nőttem fel, verekedős gyerek voltam. Sokan voltunk azok. De mások a gyerekkori verekedések, lökdösődés, gáncsolás - és más valakit arcul ütni úgy, hogy előtte a szemébe nézel. Akkoriban sosem ment, párszor meg is vertek e gátlásom miatt.Dühből, vagy hideg számításból üt-e arcon valakit az ember, az sem mindegy, de a dolog mégiscsak az arcról szól.Mert - bár nem akarok itt sem Coelho, sem ájtatos szemforgató lenni - az ember olyankor a saját arcát is üti. Vagy mindenkiét. (Van, aki számára éppen ez jelenti a dolog vonzerejét.)Igazából egyszer vágtam ököllel, telibe arcot, már huszonévesen. Villamosmegállóban álltam, az Orczyn vártam a 28-ast, a keskeny járdaszigeten. Mellettem biciklista húzott el, mögötte kisebbfajta, barna kutya kocogott. És egy ott álló, amúgy jókora fickó csak úgy viccből, én nem is tudom, miért, hogyan, belerúgott a kutyába, kirúgta az útra, a kocsik közé.Gondolkodás nélkül ütöttem. Teljes erőből, középre. Akkor, egy pillanatig nem láttam szemeket, orrot, szájat - csak célpontot. Azt akartam, hogy fájjon, reccsenjen, fröcsköljön.Ez a teljes dehumanizálás. Hogy csak célpontok vannak. Hogy semmi sem fontos, csak a freccsenő gyűlölet.Megalázó volt, ócska, undorító.A történet folytatása nem lényeges: a fickó elesett, a biciklista visszafordult, a kutyát nem gázolták el, a népharag mellém állt, a fickó elkotródott, még hosszú ideig kiabáltak utána dühösen a megállóban várakozó cigányasszonyok, ahogy ment elfelé, végül eltűnt a sarkon, ahol akkor még valami büfé állt.Én pedig rettenetesen szégyelltem magam, megdöbbenve ráztam megfájdult kezemet. Nem azért, amit tettem, az helyénvalónak tűnt; azért, hogy áthágtam egy olyan tabut, a saját belső tabumat, amit nem akartam áthágni.Továbbra sem akarom, bárhogy acsargok magam is néha (egyre gyakrabban). És egyre rémültebben figyelem azokat, akik át akarják hágatni velem.