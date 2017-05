Szerző: Konok Péter

Milyen alapon engedik meg ezek maguknak, hogy így kelljen élnünk? Emberek százezrei nyomorognak, emberek milliói szűkölködnek, menekül, aki teheti, az iskolákban nacionalizmus, szexizmus és kirekesztés a tanterv, a kórházakban a folyosókon halnak a betegek, a médiát bedarálják, kuss a neve, mellébeszélés a neve, aljas, buta, hazug propaganda a neve, az egyetemeket elüldözik vagy ellehetetlenítik, a városokat fátlanítják, az erdőket letarolják, a természetvédelmi területekre vadászkastélyokat építenek, a határra pengés kerítést, és a menekültek, a cigányok, a zsidók, a melegek, a bármiféle módon mások (és mindannyian azok vagyunk) ellen uszítanak, mindenkit ráuszítanak mindenkire, hébe-hóba veretnek, ölnek is, ha kell, egy halálosan veszélyes atomerőműért adják el az országot a putyini állammaffiának, amelyik éppen itt háborúzik a szomszédban, hogy majd esetleg még a mi kirablóink is valami jó kis háborúval koronázzák meg ezt az egész lidérces rémámokfutást, meghamisítják a múltat, megrontják a jelent, lenyúlják a jövőt, tarol az alkoholizmus, rettenetesek a halálozási mutatók, a patikákban hiánycikk a Xanax (nem véletlenül), az utcán szürke, fásult arcok, szürke, fásult arcok a tükrökben - és az a legnagyobb probléma, hogy egy kissé túlmozgásos, önjelölt néptribun és egy utolsó gané, közpénzen hízott, dagályos, sumák bérprovokátor egy kávé mellett idétlenkedve akarnak egymással süketek párbeszédét folytatni?!Hát én pont leszarom, komolyan! (Meg azt is, ha szemlátomást szarrá bayeresedik a stílusom - itt nekem éppen megfelelőnek tűnik, nem szégyellem. Én szégyelljem?!)Ha színházat akarok látni, majd elmegyek a színházba. És én választom ki a darabot, amit megnézek.Utálom azt a szót, hogy "gumicsont" - mert ebben a mocskos rezsimben szinte minden mindennel összefügg, minden a rendszerbe illeszkedik. De ez, felebarátim, szerintem a legócskább gumicsont. Nekem már nincs fogam hozzá.