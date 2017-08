Az országépítő Szent Istvánok

- Adjisten, király uram! - köszönt rám Szent István a boltban, a pult mögül. Kissé megzavarodtam így reggel, hozzászoktam, hogy a pult mögött Margit néni szokott ücsörögni a keresztrejtvényével, véletlenül sem első királyunk, ráadásul jóval halála után, mikor már szentté avatták. A reggel azonban maga a szürreália, úgyhogy napirendre tértem a dolog fölött, főleg, hogy megláttam magam a tolvajtükörben, vállamon palást, fejemen korona, kezemben országalma s jogar, a pofám kenetteljes - helyénvalónak tűnt hát a megszólítás.



- Tíz deka baromfiparizert kérek - mondtam Szent Istvánnak, majd némi tétovázás után (egy király legyen nagyvonalú), helyesbítettem. - Vagy inkább legyen tizenöt.



A kocsmában (öt házra a bolttól, hogy ne legyen nagy országjárás) leültem Szent István mellé, aki láthatóan már ott kókadozott egy ideje, eléggé csálé volt a koronája.



- 'szasz, szentem, drága Pityukám - dőlt felém Szent István -, te nem látsz itt valami furát?



- Öt hubi után ne csodálkozz - intettem -, egy király legyen mindig mértékletes.



- Nem innék én, tudod - mondta Szent István, remegő Szent Jobbjával a következő kupica után nyúlva -, csak a család... a Gizi... meg az egész retyerutya. Imike persze kettőből bukott... téphetem én a szám... és most nálunk nyaral ez a Vazul gyerek is, pesti rokon... folyton az üvöltözés, Nintendo... legszívesebben forró ólmot öntenék a fülembe, hogy ne halljam őket... vagy az övékébe... - mélázott el. Ilyenkor jobb magára hagyni, gondoltam (korábban apja egyik rokonával, Koppánnyal is összekülönbözött az örökségen, csúnya eset, még a rendőrök is kijöttek), és a söntéshez álltam.

Szent István, a csapos kérés nélkül elém tett egy unikumot.



- Klassz edzőcipő nem érdekli, kolléga úr? - hajolt közelebb. - Péter unokaöcsém hozza olaszból!



- Most nem, felség - mondtam -, még nem szedtem be az ehavi hűbéri adót.



- Na, jól van - bólintott a királytárs -, akkor ezt most az Árpád-ház fizeti! Névnapom van ma! Itt mindenkinek névnapja van!



- Éljünk soká, Pistáim! - zúgott fel a kocsma királyi népe. Felhajtottam az unikumot, és eljöttem. Fárasztó reggel. A házunk előtt, a lépcsőn ült a macskám, az utcát leste. Megvakartam a füle tövét. Jó volt látni valakit, aki nem Szent István.



Persze, hiszen a macskáknak nincs se lelkük, se nemzetük.

Szerző: Konok Péter